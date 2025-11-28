Ortoped: Ovo je najbolja hrana za zdrave kosti

Kada napunite 50 godina, počinjete gubiti gustoću kostiju brže nego što možete izgraditi novu kost, što povećava rizik od razvoja osteopenije ili osteoporoze. Prema Fondaciji za zdravlje kostiju, ovaj gubitak se posebno ubrzava nakon menopauze, pri čemu žene gube i do 20% gustoće kostiju u sedam godina nakon tranzicije

Postoji jedna namirnica koju stručnjaci izdvajaju kao izuzetno važnu za ovaj proces – svježi sir.

Šta kosti zaista trebaju?

“Postoje određeni hranjivi sastojci koji zajedno djeluju na podršku gustoći, formiranju i snazi ​​kostiju,” kaže registrirana dijetetičarka Amy Davis. Ti ključni nutrijenti su:

Kalcij i vitamin D

Magnezij i vitamin K

Proteini (za strukturu i mišićnu masu)

Zašto je svježi sir najbolji? Preporuka doktora s Yalea

Svježi sir visoko kotira na osnovu ovih mjera.

“Svježi sir je odličan izvor proteina i kalcija,” rekao je dr. Daniel Wiznia, vanredni profesor ortopedije na Medicinskom fakultetu Yale. “Kalcij osigurava sirovinu za koštano tkivo, dok proteini pomažu u zaštiti postojećih kostiju.”

Magnezij i selen: Riznica za gustoću kostiju

Svježi sir sadrži i ključne minerale u tragovima koji dodatno pomažu:

Magnezij: Izuzetno važan za razvoj i mineralizaciju kostiju. Studije (poput Frontiers in Endocrinology) pokazuju da može usporiti napredovanje osteoporoze.

Selen: Mineral u tragovima koji takođe igra važnu ulogu u održavanju gustoće kostiju (Molecules).

Razmislite o dodavanju ove ukusne i zasitne hrane u svoj jelovnik kao jednostavan i efikasan alat za borbu protiv slabljenja kostiju, prenosi N1.

