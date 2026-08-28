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Sahrana zločinca Mladića uz državne i vojne počasti Srbije?!

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Objavljeno prije 45 minuta

Ratni zločinac Ratko Mladić, koji je danas umro u pritvoru u bolnici u Hagu, u Nizozemskoj, bit će sahranjen uz državne i vojne počasti Srbije, pišu režimski mediji u nama susjednoj zemlji.

Procedura je već pokrenuta iz Predsjedništva Srbije predsjednika Aleksandra Vučića te preko nadležnih ministarstava, navodi Informer.

Zločinac će biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke Ane, koja je izvršila samoubistvo 1994. godine, a što je bila Mladićeva posljednja želja.

Za sada nisu objavljeni detalji o tome kada bi tijelo Ratka Mladića moglo da bude dopremljeno u Srbiju, niti kada bi sahrana mogla da bude održana.

Očekuje se da će više informacija o organizaciji sahrane i mjestu ukopa biti poznato nakon završetka potrebnih procedura, piše Kurir.

Ratko Mladić, komandant glavnog štaba bivše Vojske Republike Srpske, pred Međunarodnim sudom u Hagu pravosnažno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora koju je i odslužio zbog počinjenog genocida, ali i drugih brojnih ratnih zločina u ratu u Bosni Hercegovini od 1992. do 1995. godine,pišu Vijesti


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