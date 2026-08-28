Kriza u Volkswagenu: U Njemačkoj ugroženo 50 hiljada radnih mjesta

Kriza u Volkswagenu, najvećem evropskom proizvođaču automobila, poprima ozbiljne razmjere.

Uprava je jučer u Wolfsburgu održala prvi od devet vanrednih skupova na kojima će radnicima objasniti razloge najavljenih radikalnih promjena, s čime se sindikati ne slažu,pišu Vijesti

Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50 hiljada.

– Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli. Ali jedno je jasno: to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno, rekla je Daniela Cavallo, predsjednica Radničkog vijeća VW-a.

– Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova kompanija neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija, istakao je Stefan Reindl s Instituta za automobilsku ekonomiku.

Facebook komentari