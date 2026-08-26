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Sladić upozorava: Danas će izgledati kao da smo usred pustinje

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Objavljeno prije 52 minute

Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić upozorio je na vremenske prilike koje nas očekuju danas, ističući da će dojam biti kao da se nalazimo usred pustinje.

Glavni razlog, osim vrlo visokih temperatura, bit će saharska prašina, koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama. Zbog toga će nebo biti izrazito mutno, a njegova bjelkasto-žućkasta nijansa može ostavljati utisak da je vrijeme oblačno iako će uglavnom biti sunčano.

Sladić objašnjava da će iz sjeverne Afrike prema Balkanu pritjecati izrazito topla zračna masa, uz djelovanje visokog zračnog pritiska i dodatno zagrijavanje zraka pri tlu,pišu Vijesti

“Današnji dojam dana bit će kao da smo, u najmanju ruku, u pustinji”, naveo je Sladić.

Prema njegovim riječima, u poslijepodnevnim satima u Krajini i djelimično centralnoj Bosni očekuje se umjeren do umjereno jak zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Međutim, vjetar neće donijeti osvježenje. Naprotiv, dodatno će isušivati zrak, pa bi osjećaj mogao biti “kao da je neko usmjerio fen direktno u lice”.

Sladić najavljuje i nastavak veoma toplog vremena, uz mutnije nebo zbog prisustva saharske prašine.


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