BiH večeras protiv Italije: Gjergja odabrao 12 košarkaša

Zmajevi će u ovaj duel ući u najjačem sastavu, predvođeni NBA igračima Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, pa će bh. reprezentacija imati veliku podršku s tribina i priliku da upiše značajnu pobjedu protiv Italije.

Gjergja je za utakmicu izabrao sljedećih 12 igrača:

BiH: Jusuf Nurkić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš i Luka Garza.

S druge strane, italijanski selektor Luca Bianchi također je odredio sastav za večerašnji susret,pišu Vijesti

Italija: Nico Mannion, Stefano Tonut, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Darius Thompson, Amadeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso i Chinoso Giovanni Emejuru.

Očekuje nas veoma važan duel za obje selekcije, a Zmajevi će pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i napraviti važan korak u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija počinje večeras u 20:00 sati, uz direktan prijenos na Areni Sport.

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