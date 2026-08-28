Njemačka žila kucavica presušuje: Rajna na istorijskom minimumu

Žila kucavica njemačke industrije

Rajna je vijekovima bila jedna od najvažnijih evropskih saobraćajnih arterija, povezujući industrijska područja Njemačke sa lukama Sjevernog mora, a danas se njome prevoze ogromne količine goriva, hemikalija, sirovina i drugih proizvoda neophodnih fabrikama duž njenog toka.

Kada vodostaj padne, teretni brodovi moraju drastično da smanje količinu robe koju prevoze kako se ne bi nasukali navodi fp, što povećava troškove transporta i stvara probleme industriji, dok su ovog ljeta na pojedinim dijelovima evropskih riječnih pravaca plovila morala da smanje teret i do 80 odsto.Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i rast cijena riječnog transporta prema Karlsrueu, koje su u kratkom periodu skočile sa oko 45 na 215 evra po toni, stvarajući dodatni pritisak na lance snabdijevanja gorivom i hemijskim proizvodima.

Rajna je bila važna i u ratovima

Značaj Rajne, međutim, nije samo ekonomski, jer je rijeka još od vremena Rimskog carstva predstavljala prirodnu granicu i stratešku prepreku, dok je tokom Drugog svjetskog rata bila jedna od najvažnijih odbrambenih linija Njemačke pred napredovanjem savezničkih snaga,pišu Nezavisne

Saveznički prelazak preko Rajne u završnoj fazi rata imao je ogroman vojni i simbolički značaj jer je otvorio put prema industrijskom srcu Njemačke i ubrzao slom nacističkog režima, pokazujući kako je ista rijeka koja omogućava trgovinu istovremeno vijekovima služila kao prirodna barijera.

Suša otkriva novu ranjivost

Današnja prijetnja više nisu neprijateljske armije već ekstremne suše i visoke temperature, a sve češći periodi veoma niskog vodostaja pokazuju koliko klimatske promjene mogu ugroziti infrastrukturu na kojoj počivaju njemačka proizvodnja, energetika i trgovina.

Ovogodišnja kriza zasad nije izazvala potpuni poremećaj snabdijevanja zahvaljujući slabijoj industrijskoj i potrošačkoj potražnji, ali rekordno niska Rajna ponovo otvara pitanje koliko Njemačka mora ulagati u alternativne transportne pravce i prilagođavanje infrastrukture svijetu u kojem ekstremno niski vodostaji više nisu rijetkost.

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