Glušac: Rak grlića maternice, bolest koju možemo i moramo spriječiti

To je globalni put, a zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sektora, škola, roditelja, donosioca odluka, medija i organizacija civilnog društva moguće je dosegnuti vrijednosti potrebne za eliminaciju bolesti.

Predsjednica Udruženja Renesansa Enida Glušac kaže da je rak grlića maternice bolest koju je moguće i mora se spriječiti. Eliminacija raka grlića maternice nije vizija, nego realan cilj, ako se radi zajedno. To udruženje okuplja žene koje se bore sa rakom dojke i grlića maternice, dva najčešća maligna oboljenja kod žena u BiH.

Ističe da aktivisti Udruženja ‘Renesansa’, zajedno sa stručnjacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, od oktobra provode interaktivne sesije sa roditeljima u osnovnim školama u Sarajevu da bi podigli svijest o HPV-u i neophodnosti zaštite.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović ponosan je što su prvi u BiH uveli program HPV vakcinacije, a od prošlog mjeseca proširena je dobna skupina i omogućena vakcinacija djevojčicama i dječacima od deset do 26 godina.

– U isto vrijeme intenzivno radimo na drugim preventivnim aktivnostima, poput HPV tipizacije i ranog otkrivanja promjena putem PAPA testova. Prošle godine urađeno je više od 19.000 PAPA briseva, što pokazuje da građani prepoznaju važnost pravovremenih pregleda i skrininga, kaže dr. Hasanović.

I direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Muamer Kosovac ističe da je rak grlića maternice bolest koju suvremena medicina može spriječiti, zato je prevencija od izuzetne važnosti.

– Zavod zdravstvenog osiguranja KS, zajedno sa Ministarstvom zdravstva, prepoznao je potrebe pacijenata i već tri godine finansira najsavremenije terapije i preventivne programe koji dokazano sprječavaju pojavu tog karcinoma. Prevencija nije samo zdravstvena mjera, već društvena obaveza i zajednička odgovornost svih nas – zdravstvenih ustanova, škola, porodica, institucija i civilnog društva- naglasio je.

Udruženje ‘Renesansa apelira na institucije i partnere da nastave jačati programe vakcinacije, edukacije i skrininga, da bi se ispunili globalni ciljevi i omogućilo da BiH postane dio zemalja koje aktivno rade na eliminaciji tog raka.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uspostavila je globalne ciljeve poznate kao 90-70-90. Podrazumijevaju 90 posto djevojčica vakcinisanih protiv HPV-a do 15. godine, 70 posto žena pregledanih u ključnim životnim dobima metodama skrininga, 90 posto otkrivenih pretkarcinomskih lezija adekvatno tretirano. Ti ciljevi predstavljaju put ka eliminaciji raka grlića maternice kao javnozdravstvenog problema već u ovoj generaciji,pišu Vijesti

U Bosni i Hercegovini trenutni obuhvat HPV vakcinacijom je ispod deset posto. Od dostupnosti vakcina, krajem 2022. do oktobra 2025., u BiH je vakcinisano 10.977 osoba (7.099 u FBiH, 3.878 u RS). Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2022. godine, Bosna i Hercegovina je pri samom vrhu zemalja u Evropi po stopi obolijevanja od raka grlića maternice (14,2 žena na 100.000 stanovnika) i po stopi umiranja od te bolesti (5,2 žena na 100.000 stanovnika). Godišnje oko 130 žena umre od te bolesti u BiH.

Facebook komentari