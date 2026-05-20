Tramp najavio da će dobiti uranij iz Irana: “Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo”

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju bilo kakve takse na plovidbu kroz Hormuški moreuz te je poručio da Iranu neće biti dozvoljeno da zadrži visoko obogaćeni uranij.

– Ne želimo takse. To je međunarodni plovni put. Trenutno se takse ne naplaćuju – rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Tramp je ustvrdio da Iran trpi velike finansijske gubitke zbog ograničenja pomorskih aktivnosti.

Upitan da li bi Iran mogao zadržati svoje zalihe visoko obogaćenog uranija u okviru bilo kakvog budućeg sporazuma, Tramp je kratko odgovorio.

– Ne, mi ćemo uzeti visoko obogaćeni uranij, mi ćemo ga dobiti. Nama to ne treba. Ne želimo to. Vjerovatno ćemo ga uništiti nakon što ga dobijemo, ali nećemo im dozvoliti da ga imaju – rekao je.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Tramp je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje blokade brodova koji plove prema ili iz iranskih luka kroz Hormuški moreuz.

