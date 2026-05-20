Tarik Muharemović: “Jedva čekamo Svjetsko prvenstvo, želimo pokazati šta je Bosna i Hercegovina”

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović govorio je u online intervjuu putem Zooma o atmosferi u nacionalnom timu, očekivanjima pred Svjetsko prvenstvo, ali i podršci navijača koja, kako kaže, igračima znači mnogo.

Muharemović nije krio emocije kada je govorio o uspjehu reprezentacije i zajedništvu koje vlada unutar tima.

– To što je stručni štab, pogotovo Sergej Barbarez i direktor Emir Spahić to što su oni napravili je velika stvar i tu se vidi koliko oni vole našu državu. To je veliki ponos. Svaki put kada idem na okupljanje reprezentacije, najsretniji sam jer jedva čekam da vidim momke, stručni štab i da ponovo budemo zajedno – rekao je Muharemović.

Istakao je da pritisak pred veliko takmičenje postoji, ali da je riječ o pozitivnoj tremi.

– Mislim da je sada pritisak više pozitivan, jer svi jedva čekamo da igramo Svjetsko prvenstvo, ono što smo sanjali kao djeca. Veliki je ponos predstavljati svoju domovinu na tako velikom takmičenju – dodao je bh. reprezentativac.

Otkrio je i da cijela reprezentacija s nestrpljenjem odbrojava dane do početka prvenstva.

– Svi jedva čekamo da utakmice krenu, da se borimo i pokušamo ostvariti pobjede. Želimo nastaviti pisati historiju i pokazati svima šta je Bosna i Hercegovina i gdje pripada – poručio je Muharemović.

Posebno se osvrnuo i na navijače Bosne i Hercegovine, kojima se zahvalio na ogromnoj podršci kroz kvalifikacije i tokom cijelog puta reprezentacije.

Muharemović je rekao da sluša gotovo sve navijačke pjesme Bosne i Hercegovine, te da su mu “sve top”, uključujući i nove pjesme koje se danas pjevaju na stadionima, ali i kultne numere poput Ljiljana od Halida Bešlića.

Na kraju je svim navijačima uputio veliku zahvalnost za podršku koju pružaju reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

