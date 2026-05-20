Veliki skok vrijednosti uvezenog zlata u BiH

Bosna i Hercegovina bilježi povećan interes za uvoz zlata i drugih plemenitih metala, prvenstveno zbog njihove vrijednosti na svjetskom tržištu i upotrebe u industriji, investicijama i izradi nakita.

Zlato je među najtraženijim plemenitim metalima, a koristi se kao investiciona imovina i sirovina za proizvodnju nakita. Pored zlata, u Bosnu i Hercegovinu se uvoze i srebro, platina i paladij, koji imaju značajnu primjenu u elektronici, medicini i automobilskoj industriji.

Osjetan rast

Na određene proizvode od plemenitih metala obračunava se porez na dodatu vrijednost (PDV) od 17 posto, dok investiciono zlato u pojedinim slučajevima može imati poseban poreski tretman u skladu s propisima.

Prema podacima Porezne uprave BiH „zlato (uključujući zlato prevučeno platinom, neobrađeno ili u obliku poluproizvoda, ili u obliku praha)“ u prva četiri mjeseca ove godine u našu zemlju uvezeno je u vrijednosti 5.233.205,61 KM, s dažbinama od 890.974,95 KM. Primjera radi, u prva četiri mjeseca prošle godine iznos je bio 490.733,15 KM.

Vrijednost u prva četiri mjeseca ove godine premašuje ukupne iznose iz dvije godine prije kada je u cijeloj 2025. godini to bilo 2.922.403,57 KM, a godinu ranije 2.135.259,09 KM.

Ukupno smo zaključno s krajem aprila plemenitih metala uvezli u vrijednosti 25.756.512,64 KM, dok je za isti period prošle godine to bilo 17.052.455,05 KM.

Značajne promjene

Treba reći da dio povećanja uvoza ne znači nužno da je uvezeno mnogo više količine zlata, nego da je vrijednost zlata porasla. Kada cijena na svjetskim berzama raste, automatski raste i ukupna vrijednost uvoza.

Vrijednost zlata na svjetskom tržištu posljednjih godina bilježi značajne promjene, što direktno utječe i na tržište u Bosni i Hercegovini. Rast cijena povećava vrijednost uvoza, ali i interes građana i kompanija za ulaganje u plemenite metale.

Stručnjaci smatraju da će tržište plemenitih metala i u narednom periodu imati važnu ulogu u trgovinskom i finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine, posebno zbog njihove stabilne vrijednosti i široke primjene u različitim industrijama.

Ilegalna trgovina

Nadležne institucije u BiH provode kontrole s ciljem sprečavanja ilegalne trgovine i zaštite tržišta. Posebna pažnja posvećuje se provjeri dokumentacije, porijekla robe i poštovanju standarda kvaliteta. Ipak, svjedoci smo da se zlato bez dokaza o porijeklu vrlo lako može naći i kupiti na oglasnim platformama.

