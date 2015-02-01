4 znaka ulaze u zlatni period: Od 1. juna sve im kreće od ruke

Ovaj datum ne smatra se slučajnim, jer prvog dana juna dolazi do konjunkcije koja se događa jednom u sedam godina. Ako ste u prethodnom periodu imali osjećaj da sve ide uz veliki trud i prepreke, sada se situacija postepeno mijenja i put postaje mnogo lakši.

U astrološkom smislu, otvara se faza u kojoj bi se sav trud uložen u prošlosti mogao vratiti kroz vidljive rezultate, napredak i pozitivne promjene.

Bik

Bikovima se otvaraju nove poslovne prilike i saradnje koje na prvi pogled mogu djelovati gotovo predobro da bi bile stvarne, ali zapravo predstavljaju rezultat dugotrajnog rada i ranijih odluka. Ovo je period u kojem se mnoge ranije započete stvari konačno okreću u njihovu korist.

Na ljubavnom planu promjene dolaze postepeno, ali donose stabilnost i sigurnost. Ukoliko ste u vezi, partner bi mogao pokazati iskreniju i otvoreniju stranu svoje ličnosti, koju ranije nije lako otkrivao.

Slobodni Bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko zajedničkih prijatelja, najčešće u opuštenoj atmosferi poput rođendana ili nekog druženja, gdje će se sve razvijati prirodno i bez pritiska.

Rak

Za Rakove ulazak Venere u njihov znak donosi snažan emotivni preokret. Situacije koje su dugo opterećivale porodične odnose počinju se smirivati i gubiti na intenzitetu.

Neko iz bliskog okruženja mogao bi napraviti prvi korak i ponuditi izvinjenje, čak i ako ste već bili spremni da tu priču potpuno zatvorite. To donosi veliko olakšanje i mogućnost novog početka u odnosima koji su ranije bili napeti.

Rakove očekuju i neočekivani finansijski dobici, poput nasljedstva, povrata poreza ili novca na koji su gotovo zaboravili. Ono što je djelovalo završeno sada se ponovo otvara u njihovu korist.

Ipak, najveća promjena neće biti materijalna. Najvažniji dobitak za Rakove bit će unutrašnji mir, kvalitetniji san i osjećaj da noći više ne prekidaju brige i ranojutarnja buđenja.

Djevica

Djevice ulaze u period mentalnog rasterećenja. Nije riječ o fizičkom umoru, već o stalnoj potrebi da sve drže pod kontrolom, čak i ono što nije njihova direktna odgovornost.

Tokom juna dolazi do situacija u kojima drugi preuzimaju inicijativu — kolega završava projekat, dijete samostalno rješava problem, partner donosi važnu odluku. I, na njihovo iznenađenje, stvari funkcionišu i bez njihovog stalnog nadzora, što donosi veliko olakšanje.

Ovaj period Djevicama donosi važan unutrašnji uvid — da ne mora baš sve biti pod njihovom kontrolom kako bi uspjelo.

Na poslovnom planu otvaraju se nove mogućnosti, posebno kroz saradnje sa inostranstvom ili rad na daljinu. Iako neke ponude u početku mogu djelovati nesigurno ili nepoznato, važno je da ih ne odbacuju odmah, već da ih razmotre otvorenijeg uma nego inače.

Ribe

Za Ribe počinje period prelaska iz mašte u konkretne rezultate. Ideje i projekti koji su dugo ostajali samo planovi sada konačno dobijaju ozbiljnu podršku kroz kupce, klijente ili sponzore.

Ako razmišljate o promjeni sredine ili selidbi, okolnosti će se početi ubrzano slagati u vašu korist — stan, posao i ljudi pojavljivat će se kao da se sve konačno povezuje u jednu cjelinu.

Ljubavni život Riba tokom juna mogao bi djelovati gotovo nestvarno. U njihov život ulazi osoba koju ranije nisu poznavali, ali će sam susret biti neobičan i upečatljiv.

Iako će sve početi iznenada, vrlo brzo će se pojaviti snažan osjećaj bliskosti, kao da ta povezanost traje mnogo duže nego što zapravo traje samo poznanstvo, prenosi Novi.

