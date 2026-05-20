Srbija na nogama zbog izjave milijardera o Đokoviću: “Čovječe, kako te nije sramota?”

Bivši rumunski teniser i milijarder Ion Tiriac izazvao je oštre reakcije javnosti u regiji nakon izjave o Novaku Đokoviću uoči predstojećeg Roland Garrosa. Tiriac se prisjetio početaka najboljeg tenisera svijeta, ali je način na koji je govorio o njemu uvrijedio srbijanske medije.

Ion Tiriac, 87-godišnji uspješni biznismen čije se bogatstvo procjenjuje na 1,6 milijardi dolara, tokom razgovora za medije pravio se da ne zna tačno ime najboljeg igrača planete. Ovaj bivši predsjednik Rumunskog teniskog saveza, koji je inače vjenčani kum Slobodana Bobe Živojinovića i Lepe Brene, evocirao je uspomene na ATP turnir u Bukureštu gdje je Đoković napravio jedne od prvih profesionalnih koraka. On je istakao da je srbijanski igrač u djetinjstvu imao finansijskih problema, te da je trenirao u Rumuniji jer nije imao dovoljno novca za rad u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji.

Sporna pozivnica iz Bukurešta

“Bio je jedan mladić po imenu Đoković ili tako nešto, koji nije imao dovoljno novca da trenira u bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji. Trenirao je u Rumuniji, a prvi put kada je želio igrati ovdje morao sam mu dati pozivnicu”, rekao je Tiriac.

Rumunski milijarder je otišao i korak dalje, pripisujući sebi i svom turniru ogroman dio zasluga za kasniju dominaciju srbijanskog tenisera na svjetskoj sceni. On je dodao da Novak nije zaboravio njegovo ime i da ga prepozna kada se sretnu, naglasivši da je tri četvrtine njegovog uspjeha ostvareno zahvaljujući tom mjestu i dobijenoj pozivnici.

Paralela s Rafaelom Nadalom

Ove riječi su izazvale veliko nezadovoljstvo u medijima u Srbiji koji su osudili ovakav istup, pitajući biznismena kako ga nije sramota zbog takvih tvrdnji. Mediji su se ujedno prisjetili i njegove ranije izjave u kojoj je povukao paralelu između Đokovića i njegovog najvećeg rivala, Španca Rafaela Nadala.

Tiriac je u ranijem osvrtu naveo da Đoković traži svoje mjesto u svijetu i ne može ga naći, uporedivši ga s legendarnim njemačkim igračem Borisom Beckerom. Za srbijanskog tenisera je tada izjavio da je sjajan sportista i veliki teniser, ali da je za njega istinski šampion Nadal, kojeg je opisao kao genija koji je ostao s obje noge na zemlji i ponaša se isto kao kada je imao 15 godina.

