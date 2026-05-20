Kako crijevna infekcija može dovesti do zatajenja bubrega

Hemolitički uremijski sindrom (HUS) je rijetko, ali vrlo ozbiljno stanje koje se najčešće javlja kod djece nakon crijevne infekcije. U većini slučajeva uzrok je bakterija Ešerihija koli (Escherichia coli) koja proizvodi Shiga toksin.

Nakon ulaska u organizam, bakterija se zadržava u crijevima i počinje proizvoditi otrov koji prelazi u krvotok. Sama bakterija najčešće ne ulazi u krv, već djeluje kao izvor toksina koji se širi tijelom.

Toksin oštećuje unutrašnji sloj krvnih sudova, posebno u bubrezima. To pokreće stvaranje sitnih ugrušaka koji blokiraju protok krvi i narušavaju funkciju organa.

Kao posljedica dolazi do raspadanja crvenih krvnih zrnaca, pada broja trombocita i akutnog oštećenja bubrega, što može dovesti do njihovog zatajenja. Najčešće su pogođena mala djeca, kod kojih stanje može brzo postati životno ugrožavajuće.

