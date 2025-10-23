Tri “nevidljiva” znaka upozorenja koji se javljaju danima prije moždanog udara

Ljekar Eric Berg je naveo tri ključna znaka upozorenja koja bi mogla signalizirati da ste u opasnosti od moždanog udara.

“Postoje tri rana znaka upozorenja na moždani udar. Ove tri rane pojave nisu stvarni znakovi da ste imali moždani udar. To bi bilo kao da vam jedna strana lica počne klonuti i gubite funkciju ili pokušavate pomaknuti ruku ili nogu, a to ne funkcioniše ili počnete govoriti, a riječi su vam nerazgovijetne. To su znakovi da ste imali moždani udar, ali najraniji znakovi prije moždanog udara malo su drugačiji”, naveo je.

Kako kaže, budući da moždani udar uzrokuje krvni ugrušak u mozgu, osjetit ćete veliki pritisak koji se pojavljuje u mozgu, a to će se manifestirati kao jaka glavobolja.

Možete osjećati veliku mučninu, gotovo kao da želite povraćati, a to može biti uzrokovano stresom, adrenalinom ili kortizolom. Međutim, ističe da većina ugrušaka je povezana s problemima sa šećerom u krvi.

“Izbacivanje šećera i škroba iz prehrane bit će vrlo pametna stvar ako želite izbjeći moždani udar. Još jedan rani znak moždanog udara mogao bi biti štucanje koje jednostavno ne prolazi”, rekao je.

Posljednji rani znak bila bi bol u prsima koja ne dolazi od srčanog udara. Ono što se događa jest da se u arteriji stvara ugrušak jer se blokira dotok kisika do samog srca.

Glavni simptomi moždanog udara mogu se pojaviti iznenada. Mogu uključivati:

slabost lica – jedna strana lica može se opustiti (spustiti) i može biti teško nasmiješiti se

slabost ruke – možda nećete moći u potpunosti podići obje ruke i zadržati ih tamo zbog slabosti ili utrnulosti u jednoj ruci

problemi s govorom – možete nerazgovijetno izgovarati riječi ili zvučati zbunjeno.

Prema National Health Serviceu , postoje i drugi znakovi moždanog udara. To uključuje: slabost ili utrnulost na jednoj strani tijela, zamagljen vid ili gubitak vida na jednom ili oba oka, otežan govor, zbunjenost i gubitak pamćenja, osjećaj vrtoglavice, jaka glavobolja te osjećaj mučnine ili povraćanja.

Simptomi moždanog udara ponekad mogu prestati nakon kratkog vremena, pa možete misliti da ste dobro. Čak i ako se to dogodi, odmah potražite stručnu pomoć.

