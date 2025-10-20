Novo istraživanje tvrdi da je dovoljno da vježbate samo dva puta sedmično

Pod pritiskom društvenih mreža, lako je pomisliti da morate vježbati barem četiri ili pet puta sedmično da biste bili u formi. Međutim, stvarnost je da je svaka količina vježbanja, bez obzira koliko mala ili rijetka, dobra za vas. Postavljanje realnih ciljeva ključno je za održavanje dosljednosti u vašoj rutini vježbanja, što će vam pomoći da napredujete tokom vremena.

Novo istraživanje potvrđuje da je vježbanje samo dva puta sedmično dovoljno da značajno poboljša vaše zdravlje. Studija je posebno proučavala osobe s dijabetesom tipa 2 koje su se identificirale kao “vikend ratnici”, što znači da su vježbale samo subotom i nedjeljom.

Istraživači su otkrili da to smanjuje rizik od smrtnosti od svih uzroka za 21 posto i smanjuje rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti za 33 posto. Istraživači su primijetili da su druge studije pronašle slične nalaze kod ljudi koji slijede raspored “vikend ratnika” među općom populacijom.

Otkrili su da vježbanje dvaput sedmično smanjuje smrtnost od svih uzroka u sličnoj mjeri kao i kod ljudi koji redovno vježbaju. Međutim, ključno je da su ljudi u studiji koji su vježbali samo dva puta sedmično i dalje vježbali ukupno 150 minuta sedmično. To je količina vježbanja koju preporučuju stručnjaci.

Također ističu da je važno pokušati ostati generalno aktivan svaki dan, čak i ako ne radite posvećen trening, prenosi Klix.

