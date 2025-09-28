Poražavajuća statistika: Rak grlića materice godišnje ubije oko 130 žena u BiH

Rak grlića materice je drugi vodeći uzrok smrtnosti žena uzrasta od 20 do 44 godine. U Bosni i Hercegovini svake godine oboli više od 300 žena, a oko 130 izgubi život. Tokom 2021. godine u Federaciji BiH oboljele su 424 žene, dok je 78 preminulo. U Kantonu Sarajevo stopa iznosi 20 oboljelih na 100.000 stanovnika.

“Oko 80% populacije na cijeloj planeti, ako su seksualno aktivni, pa makar imali jednog ili dva partnera u životu, u velikoj su mogućnosti da su došli u kontakt sa tim virusom. Većina nas ga može prebroditi bez razvoja bolesti, ali to ne znači da nismo bili u kontaktu sa njim. Sve zavisi od toga da li je naš organizam dovoljno ja”, kaže Vedran Peršić, savjetnik pri Udruženju Renesansa.

Brojne zemlje uspješno se bore protiv HPV-a. Australija bi do 2035. godine mogla potpuno eliminisati rak grlića materice, dok slične rezultate bilježe i skandinavske države. Istovremeno, bh. ljekari upozoravaju da broj oboljelih pacijentica raste.

“Bolest pogađa uglavnom mlade žene u vrhuncu reproduktivnog perioda, ne samo kao majke nego i u profesionalnom smislu. Vrlo je tragično gubiti žene zbog bolesti koja je preventabilna. Svaka maligna bolest, pa tako i rak grlića materice, izlječiva je u ranoj fazi, a prognoze zavise od stadijuma u kojem se bolest dijagnosticira”, ističe Berisa Hasanbegović s Klinike za onkologiju KCUS-a.

HPV može izazvati i druge oblike karcinoma, poput raka anusa, penisa ili usne šupljine. Prevencija podrazumijeva redovne ginekološke preglede, HPV testiranje i vakcinaciju.

“Vakcina pokriva devet tipova HPV-a, uključujući i one povezane s karcinomom cerviksa i drugim oblicima karcinoma. Vakcinacijom značajno smanjujete rizik od HPV-vezanih karcinoma, uključujući i rak materice”, pojašnjava Semir Vranić iz ANUBiH-a,piše N1

U Bosni i Hercegovini se devetovalentna vakcina daje djevojčicama i dječacima uzrasta od 13 do 14 godina.

“Vakcinacije se obavljaju na sistematskim pregledima u završnim razredima osnovne škole, a obuhvat je iz godine u godinu bolji”, naglašava Asaf Salčinović iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Stručnjaci upozoravaju da rezultati moraju biti mnogo bolji na nivou cijele države. Dok žene i dalje umiru od karcinoma grlića materice, tek 4% građana svjesno je rasprostranjenosti i ozbiljnosti HPV-a.

