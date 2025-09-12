MALE PROMJENE: Ako želite izbjeći hronični umor nakon 40. obratite pažnju na ove stvari

“Trenutno uočavam svojevrsnu epidemiju niske energije u svojoj klinici”, kaže Lynch, naglašavajući da problem ne proizlazi isključivo iz starenja, već iz kombinacije prehrane, životnog stila i fizičkog opterećenja.

Nedostatak magnezija iscrpljuje tijelo

Jedan od glavnih uzroka umora je manjak magnezija, minerala koji sudjeluje u preko 300 biohemijskih reakcija u tijelu, uključujući i proizvodnju energije. „Ako se osjećate da jedva držite korak i funkcionišete isključivo snagom volje, vjerojatno vam nedostaje magnezija“, upozorava Lynch. Poseban problem u srednjoj životnoj dobi nastaje zbog užurbanog ritma života i zanemarivanja kvalitetne prehrane – tamnozeleno lisnato povrće jedan je od najboljih prirodnih izvora magnezija.

Niske razine željeza – nevidljivi krivac

Željezo je ključno za prijenos kisika do stanica, a njegov manjak brzo dovodi do iscrpljenosti. Željezom uzrokovana anemija češća je kod žena srednjih godina, naročito tokom perimenopauze i menopauze. Simptomi uključuju glavobolje, anksioznost, prorjeđivanje kose i otežano disanje. „Najčešći uzrok anemije je gubitak krvi, što objašnjava zašto je problem češći među ženama“, pojašnjava Lynch. Takođe, upotreba antacida može omesti apsorpciju željeza, a vegetarijanci i vegani su posebno izloženi riziku jer hem željezo iz životinjskih izvora tijelo apsorbira efikasnije od nehem željeza iz biljaka.

Manjak vitamina B12 stvara mentalni umor

Vitamin B12, osim što sudjeluje u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca i transportu kisika, podržava i živčani sistem. Nedostatak B12 može izazvati zamućenost uma, anksioznost, loše raspoloženje i probleme s memorijom i koncentracijom. S obzirom na to da tijelo može pohraniti B12 tri do pet godina, simptomi nedostatka često se pojavljuju postepeno, ali s vremenom postaju izraženi.

Alkohol – tihi kradljivac energije

Četvrti česti uzrok hroničnog umora je alkohol. Iako se čini da mala količina vina opušta, alkohol smanjuje kvalitetan san, otežava apsorpciju nutrijenata i dodatno opterećuje jetru. Stručnjaci preporučuju barem četiri dana u sedmici bez alkohola kako bi se tijelu omogućio oporavak.

Jackie Lynch ističe da promjene u prehrani i životnom stilu mogu značajno poboljšati nivo energije i kvalitetu života. Redovne krvne pretrage i pravovremena suplementacija ključni su za prevenciju kroničnog umora, posebno u srednjim godinama, prenosi Slobodna-Bosna.

Facebook komentari