Pitka voda mjesecima teče Ciglanskom ulicom u Sarajevu, stanari ogorčeni: ‘Obraćali smo se i VIK-u i MZ Park, ali…’

Stanovnici sarajevske ulice Ciglanska (općina Centar), nakon što su, kako navode, iscrpili sve redovne i institucionalne načine da riješe dugogodišnji problem s kojim se suočavaju, obratili su se medijima.

– Tokom proteklih više od šest mjeseci neprekidno smo se obraćali KJKP Vodovod i kanalizacija – putem aplikacije (uz dostavljanje fotografija i tačne lokacije kvara), telefonskim pozivima na brojne brojeve, kao i pokušajima direktnog kontakta s direktorom preduzeća, koji nam se nikada nije javio. Jedini odgovor koji smo dobili iz centrale jeste da „imaju mnogo kvarova“ i da čekamo na red. Koliko taj red traje – ne znamo, ali znamo da pitka voda već više od pola godine teče ulicom, sada znatno jačim mlazom nego ranije. Činjenica je da je neko iz Vodovoda došao i samo obilježio mjesto iz kojeg teče voda i to je sve za ovih pola godine – navode stanari u svom pismu.

Ističu i da je sada problem još veći, s obzirom na niske temperature, jer se voda ledi, što predstavlja ozbiljan rizik za padove, povrede i eventualne lomove.

– Dodatno, konstantno pojačan pritisak vode tokom cijelog dana stvara buku/šum u našim domovima te povećava račune – dodaju stanari te strahuju da će im zbog svega stizati i još veći računi na vodu.

Kažu i da su problem u septembru prijavili i Mjesnoj zajednici Park, ali ni na taj dopis nisu dobili nikakav odgovor.

– Iskreno, ne možemo vjerovati da jedna od najfrekventnijih ulica u općini Centar – u blizini pijace Ciglane, grobalja Sv. Josip i Sv. Marko te Arhitektonskog fakulteta – nije među prioritetima za rješavanje ovako ozbiljnog problema – navode ogorčeni sugrađani.



Pored navedenog ističu i da ulica “već duže vrijeme nije adekvatno obuhvaćena radom KJKP RAD, prljava je, a smeće se često ostavlja ispred kuća”.



– Iako stanari redovno čiste ispred svojih domova, nismo u mogućnosti niti smo dužni održavati cijelu ulicu. Posebno zabrinjava činjenica da se ulica ne pere od završetka rata, iako je nekada to bila redovna praksa – poručuju stanari Ciglanske ulice.

Šta kažu iz KJKP ‘Vodovod i kanalizacija’?

Tragom tvrdnji naših sugrađana (i priloženih fotografija), DEPO Portal potražio je odgovore u nadležnom komunalnom preduzeću. U KJKP “Vodovod i kanalizacija” kažu da su upoznati sa problemom u Ciglanskoj ulici.

– Na broju 26 i na broju između 2-4 imamo registrovana dva kvara na vodovodnim instalacijama… Ekipe su izlazile na teren i utvrdile su uzroke kvara – u ul. Ciglanska na broju 26 kvar je na priključnoj instalaciji, a na broju 2-4 kvar je na distributivnoj mreži – pojašnjavaju iz VIK-a.

Na pitanje zbog čega se navedeni problem ne rješava, obzirom da traje, prema tvrdnjama stanara, duže od pola godine i da se zbog niskih temperatura voda na cesti ledi, što predstavlja dodatni problem, nonšalantno odgovaraju:

– Shodno prioritetima vrši se raspored ekipe KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo koji vrše opravke kvarova. Dana 18.12.2025. godine ekipe su izlazile na lokalitet i kvar u ul. Ciglanska br. 26 je saniran, a zbog parkiranih automobila nije se mogla pristupiti opravci u ul. Ciglanska na broju 2-4 i ona će se u najskorije vrijeme izvršiti.

Stanari su za DEPO Portal potvrdili da je u međuvremenu popravka zaista izvršena kod br. 26, ali da je veći problem i dalje ostao neriješen.

– Naša intervencija je bila upravo za kvar od broja 2-4 i njega nisu sanirali upravo kako su i naveli – zbog parkiranih automobila. Međutim, to definitivno nije razlog da se posao ne uradi, jer da su pozvali policiju i zatvorili ulicu, mogli su sve riješiti, ali nije bilo dobre volje. I dalje je prisutan problem šuma u našim kućama usljed povećanog pritiska, tako da je za nas ovo samo djelimično urađen posao i to vrlo površno. Očito je da se radi o malo većem kvaru, ali danas iz VIK-a ništa nisu radili – ogorčeno uzvraćaju stanari.

Iz VIK-a uvjeravaju da građani sve informacije o kvarovima mogu prijaviti putem zvanične stranice, telefonski, direktnim kontaktom te da se svi pozivi se uredno evidentiraju i proslijeđuju nadležnim na postupanje

Tvrde i da u konkretnom slučaju u Ciglanskoj ulici računi za vodu neće biti uvećani, jer se kvarovi nalaze “prije vodmjerne garniture korisnika i ne utječu na povečanu potrošnju krajnih korisnika”.

