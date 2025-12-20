OVAN

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine kaže da vam danas prijaju mir i tišina, ali misli ne prestaju da rade. Posao ide glatko kada pratite osećaj, a kreativni projekti donose vam zadovoljstvo i malu zaradu. U ljubavi naglašena nežnost, a večernji razgovor otvara novo poglavlje veze. Odmor i dobar san vam vraćaju snagu.

BIK

Raspoloženi ste za druženje i neočekivane ideje. Posao ide bolje kada promenite pristup i zračite optimizmom. Stare veze dobijaju novu energiju, a slobodni Bikovi bi mogli da upoznaju nekoga ko ih intrigira. Energija varira, pa su šetnje i lagana vežba dobrodošli.

BLIZANCI

Izuzetno ste fokusirani, energija vam je visoka i misli brze. Na poslu vam od ruke idu zadaci koji zahtevaju da budete kreativni i brzo donosite osluke. Mali finansijski dobici su mogući. U ljubavi, iskren razgovor otvara vrata dubljoj povezanosti, a slobodnim Blizancima se smeši neočekivan susret. Unosite više tečnosti.

RAK

Dan na poslu je donekle tenzičan, ali sve će biti OK ako pratite intuiciju i mirno rešavate probleme. Ukoliko ste u vezi, patner vam priređuje nežno iznenađenje, a slobodni Rakovi će produbiti neka prijateljstva i ući u romantične vode. Ojačajte imunitet.

LAV

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine kaže da vas na neki način očekuju priznanja i analiza vaših uspeha na poslu. Moguće je da će se to desiti kroz neke radionice ili razgovore sa šefovima. U ljubavi bez većih promena za zauzete, a slobodne muči jedno pitanje vezano za osobu sa kojom su nedavno okončali vezu. Dobro se osećate.

DEVICA

Danas ćete biti preplavljeni informacijama koje su značajne za vaš posao. Takođe, novi kontakti donose svežinu u rad. Moguća su putovanja ili zajedničke aktivnosti koje vam podižu vezu na viši nivo. Slobodne Device bi mogle da sretnu nekoga iz drugog grada ili kulture. Povedite računa o ishrani.

VAGA

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine kaže da je dan povoljan za rutinske zadatke i finansijske odluke. Zauzete vage očekuje neprijatan razgovor sa partnerom, neke tajne izlaze na videlo. Slobodni imaju šansu za prijatno poznanstvo. Blaga fizička aktivnost i zdrava ishrana održavaju energiju.

ŠKORPIJA

Dan je ispunjen brojnim društvenim aktivnostima, što vam posebno prija. Na poslu ste fokusirani i snalažljivi, pregovori i prezentacije teku glatko. U ljubavi humor i spontanost unose vedrinu u vezu, a slobodne očekuje intrigantno poznanstvo. Mogući su bolovi u leđima.

STRELAC

Danas ste fokusirani na važne zadatke i razotkrivanje nekih informacija koje pokušavaju da sakriju od vas. Ne nasedajte i zadržite mirnoću. Ukoliko ste u vezi ili braku dan prepun intenzivnih emocija i iskrenih razgovora koji vas približavaju partneru. Slobodne Strelčeve očekuje snažno, neočekivano iskustvo. Odmor i smiren tempo pomažu energiji.

JARAC

Partnerstvo na poslu i kompromisi danas stvaraju harmoniju. Dobro balansirate različitim interesima i pomažete drugima. U vezi bez bitnijih promena, slobodni Jarčevi bi mogli da upoznaju osobu koja ih impresionira. Umerena fizička aktivnost i voda podižu vam energiju i koncentraciju.

VODOLIJA

Obratite pažnju na detalje. Posao će se odvijati glatko ako koristite logiku i praktičnost. Finansijska situacija je stabilna. Partner bi mogao neprijatno da vas iznenadi, nemojte da pretpostavljate da znate sve o njemu. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga na poslovnom ili edukativnom terenu. Mogući su problemi sa varenjem,piše Mondo

RIBE

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine kaže da danas privlačite pažnju i stvarate sebi nove prilike za razvoj. Poslovni projekti i pregovori teku uspešno, a mogući su i finansijski dobici. U ljubavi romantika i sitna iznenađenja jačaju vezu, slobodne Ribe očekuje zanimljiv susret u javnom okruženju. Više spavajte.

