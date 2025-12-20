Počinje sezona raskida, stručnjaci otkrivaju zašto

Kako se približava jedan od najromantičnijih perioda u godini, odluka o prekidu može biti teška, ali ako želite biti obzirni prema partneru, bolje je djelovati što prije, piše Daily Mail.

“Sredina novembra do početka decembra obično je najljubazniji vremenski okvir”, izjavila je Claire Dows, psiholog specijalizovan za odnose iz agencije Private Investigations UK (PIUK), prenosi Index.hr.

“To daje objema osobama prostor za obradu prije nego što se uključi društveni pritisak Božića. Čekanje do posljednjih dana decembra može učiniti prekid okrutnim ili haotičnim”, navodi ona.

Prema njenim riječima, sljedeći veliki talas prekida dešava se odmah nakon Nove godine, tačnije između 3. i 7. januara.

Praznici vrhunac sezone za nevjeru

Iako je praznično vrijeme poznato po romantici, istražioci kažu da je to ujedno i jedan perioda u godini za otkrivanje nevjere. Ako sumnjate da vas partner vara uoči Božića, postoji niz znakova upozorenja na koje treba obratiti pažnju.

To uključuje produžene “odlaske u kupovinu poklona” koji se protežu na sate, jer partneri koriste božićni šoping “kao izgovor za nestajanje”. Neoznačene vrećice, skrivene kutije ili luksuzni predmeti bez jasnog primaoca takođe mogu signalizirati da nešto nije u redu, kao i iznenadne promjene u online prisutnosti te neodređenost oko vlastite dostupnosti.

“Svakog decembra bilježimo porast sumnjivih afera”, rekao je John Eastham, glavni istražilac u PIUK-u. “Kancelarijske zabave, kasnonoćne kupovine i iznenadna tajanstvenost klasične su maske za ponašanje koje se ne uklapa. Praznični period ljudima daje gotove izgovore za neobično ponašanje. Ako nešto djeluje sumnjivo, vjerovatno i jeste”, poručuju iz PIUK-a.

Muškarci skloniji prevari pod stresom

Jedna studija objavljena ranije ove godine pokazala je da su muškarci skloniji aferama od žena tokom vrlo stresnih događaja. Istraživači sa Univerziteta Indiana Bloomington anketirali su više od 1.000 odraslih osoba u heteroseksualnim vezama tokom prve godine pandemije kovida.

Ukupno 19 posto ispitanika priznalo je neki oblik nevjere, online ili lično. Analiza je otkrila da su muškarci češće navodili kako im se želja za nevjerom povećala tokom pandemije te su češće prijavljivali da su prevarili partnerku.

