Rim će od februara turistima naplaćivati ulaznice za Fontanu di Trevi

Besplatan pristup ovom baroknom remek-djelu i dalje će imati samo stanovnici italijanske prijestolnice. Fontana će se i dalje moći razgledati iz daljine, ali će pristup izbliza biti rezervisan isključivo za vlasnike ulaznica, pojasnio je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

“Od 1. februara uvodimo naplatu ulaznica za šest rimskih lokacija, a među njima je i Fontana di Trevi”, rekao je.

Ulaz na ostalih pet lokacija koštat će pet eura.

Fontana je za turiste jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Posebno ju je proslavio film Federica Fellinija „La Dolce Vita“, u kojem Anita Ekberg u kultnoj filmskoj sceni poziva Marcella Mastroiannija da joj se pridruži u fontani. Posjeta Fontani di Trevi nalazi se na vrhu liste razgledanja za brojne posjetioce koji istražuju Vječni grad.

Poželjeti želju i baciti novčić u bazen fontane tradicija je od koje imaju koristi i gradske vlasti. Sedmično se ondje prikupe hiljade eura u kovanicama, koje se potom doniraju Caritasu.

Gradonačelnik Gualtieri kazao je da je između 1. januara i 8. decembra područje neposredno ispred fontane posjetilo i vidjelo oko devet miliona turista, što u prosjeku iznosi 30.000 ljudi dnevno. Naveo je i da je Gradska uprava već najavila planove za regulaciju pristupa fontani zbog prenapučenosti tog područja, koje je, između ostalog, postalo meta džepara.

Gradsko vijeće procijenilo je da bi se od naplate ulaznica za razgledavanje Fontane di Trevi godišnje moglo zaraditi oko 6,5 miliona eura.

Čini se da italijanske vlasti postepeno u raznim turistima privlačnim gradovima i lokacijama uvode naknade za razgledanje spomenika,piše N1

Tokom 2023. godine gradske vlasti počele su naplaćivati ulaz u Panteon, crkvu smještenu u bivšem rimskom hramu, a Venecija je prošle godine uvela turističku ulaznicu za ulazak u centar grada tokom ljetnih perioda, kada je ondje najviše turista.

