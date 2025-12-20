Meteorolog:Za blagdane koji nam predstoje očekujemo zimsku idilu

Vremenske prilike biće kao i proteklih dana, ali već u utorak u poslijepodnevnim satima, prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u našu zemlju pristiže dosta hladniji i vlagom bogat zrak sa sjevera evropskog kontinenta.

– Frontalni sistem prvo će zahvatiti zapad i sjeverozapad naše zemlje, pa u utorak u poslijepodnevnim satima očekujemo početak padavinskog perioda. Uz taj front slijedi nam značajan pad vrijednosti temperatura zraka, pa će od srijede širom zemlje, posebno u Bosni, dominirati snijeg i susnježica – kaže Krajinović za „Avaz“.

Upravo se kulminacija i najznačajnije količine padavina, kako naglašava, očekuju tokom srijede, a uz niske vrijednosti temperature zraka formirat će se i snježni pokrivač.

– U četvrtak i u petak, kao i u dane vikenda, količine padavina biće male, ali postoje izgledi za povremeno slabe snježne padavine, posebno u Bosni. Posebno bih napomenuo da će tokom iduće sedmice vrijednosti temperatura zraka u odnosu na ovu sedmicu biti i do 10 stepeni niže – govori nam Krajinović.

Tako će se posebno od srijede vrijednosti jutarnjih temperatura zraka u Bosni kretati od minus šest do minus jedan, a u maglovitim, nižim predjelima i na planinama maksimalne vrijednosti temperature neće prelaziti nula stepeni Celzijusa,pišu Avaz

Ipak, Krajinović napominje da vrijednosti temperatura koje se očekuju nisu ni blizu onih rekordnih za decembar, od minus 25 do minus 20 stepeni.

Kaže i da će snježne padavine koje se očekuju značajno popraviti situaciju na našim planinama. Kako objašnjava, konačno će biti dovoljno snijega na planinama i uslovi će biti idealni i za pravljenje umjetnog snijega koji će se moći zadržavati s obzirom na niske temperaturne vrijednosti, tako da svi oni koji se bave zimskim turizmom mogu odahnuti od sredine iduće sedmice.

– Za blagdane koji nam predstoje očekujemo zimsku idilu. Prema trenutnim prognoznim modelima, u danima novogodišnjih praznika padavine prestaju, ali će se zadržati niske temperature, a snježnog pokrivača bi moglo nešto ostati i za novogodišnju proslavu – navodi Krajinović.

U Hercegovini se, pak, padavine očekuju u obliku kiše, međutim, snijega će biti u planinskom zaleđu, a moguće i na sjeveru Hercegovine.

