Ove dvije namirnice sadrže više vitamina D od mlijeka

Vitamin D je ključan za zdravlje kostiju, jak imunitet i ravnotežu hormona, pa vrijedi obratiti pažnju na hranu koja ga obezbjeđuje u većim količinama.

Prema nutricionistima, određene vrste ribe daleko nadmašuju mlijeko po sadržaju vitamina D. Najistaknutiji primjeri su sardine i losos, koji su među najbogatijim prirodnim izvorima ovog nutrijenta.

Sardine

Sardine u jednoj porciji sadrže više vitamina D nego većina mliječnih proizvoda.

Osim toga, obiluju omega-3 masnim kiselinama i proteinima, što ih čini višestruko korisnim za zdravlje.

Redovnom konzumacijom sardina jača se imunitet, čuvaju se kosti i poboljšava rad mozga.

Njihova prednost je i u praktičnosti – mogu se jesti svježe, ali i iz konzerve, bez dodatne pripreme, pa se lako uklapaju u svakodnevnu ishranu, piše Index.

Losos

Losos se često navodi kao jedan od najbogatijih izvora vitamina D.

Na primjer, 100 grama lososa može sadržati između 556 i 924 IU vitamina D, dok šolja obogaćenog mlijeka ima svega oko 120 IU. Jasno je da losos višestruko nadmašuje mlijeko po količini ovog vitamin, prenosi Nova.

Pored toga, losos je odličan izvor omega-3 masnih kiselina koje štite srce i podržavaju zdravlje mozga.

Lako se priprema na razne načine – pečen, na žaru ili u salatama – pa je i hranljiv i ukusan izbor.

Sardine i losos su dva izuzetna prirodna izvora vitamina D koja ne samo da nadmašuju mlijeko, već donose i niz dodatnih benefita za zdravlje.

