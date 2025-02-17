Stravičan slučaj iz Zagreba: Izvadili joj organe, a onda otkrili da zapravo nema rak

Tužilaštvo liječnicu tereti za krivično djelo nesavjesnog liječenja iz nehata, kojim je prouzrokovana naročito teška tjelesna povreda, te predlaže kaznu od jedne godine zatvora.

Kako navodi Jutarnji list, prema optužnici, optužena je prilikom analize uzorka biopsije želuca, „olako držeći da do štetnih posljedica neće doći“, postavila pogrešnu dijagnozu adenokarcinoma, propustivši uraditi dodatne imunohistohemijske markere koji bi tu dijagnozu razlikovali od benignog neuroendokrinog tumora (NET), gradusa 2.

Teška greška otkrivena nakon operacije

Pacijentica je u oktobru 2023. godine upućena na gastroskopiju zbog bolova u želucu, nakon čega je uslijedio nalaz s dijagnozom karcinoma. Hirurški zahvat gastrektomije obavljen je u KBC-u Zagreb, pri čemu su joj odstranjeni želudac, limfni čvorovi, potrbušnica, slijepo crijevo i žučna kesa.

Iako hirurg tokom operacije na samom organu nije mogao napipati tumorsku promjenu, zahvat je završen jer se postupalo u skladu s patohistološkim nalazom iz KBC-a Sestre milosrdnice. Međutim, naknadnom detaljnom analizom odstranjenog tkiva utvrđeno je da pacijentica uopće nije imala adenokarcinom, već mali benigni neuroendokrini tumor koji nije zahtijevao operativno liječenje.

Tokom ispitivanja svoju stranu priče iznijela je i pacijentica. Kako je rekla, danas trpi teške i trajne zdravstvene posljedice. Ima damping sindrom, mučnine, povraćanje i veliki gubitak tjelesne težine, a dijagnosticiran joj je i PTSP. Utvrđeno joj je 100-postotno tjelesno oštećenje.

Internim nadzorom u bolnici također je utvrđeno da je došlo do teškog stručnog propusta u liječenju.

Optužena se u svojoj odbrani branila tvrdnjama da je u analizi učestvovalo više liječnika te da je prije operacije trebalo obaviti dodatne konsultacije i provjeriti je li završena kompletna dijagnostička obrada. Vještakinje su, međutim, zaključile da je počinjen stručni propust zbog kojeg su kod pacijentice nastale teške i trajne zdravstvene posljedice,piše Jutarnji.hr

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