Kesić: Protiv nasilja sam, ali Informer je nanio toliko zla …

Nakon jučerašnje izborne pobjede studentske liste u Srbiji, slavlje se nastavilo i tokom današnjeg dana. Građani su ponovo izašli na ulice, gdje su uz pjesmu, ples i kolo slavili izborne rezultate.Lakše se diše

Reporteri Večernjeg lista Hrvoje Zovko i Tomislav Krasnec razgovarali su na ulicama Beograda sa srbijanskim televizijskim voditeljem i satiričarem Zoranom Kesićem, koji nije krio zadovoljstvo zbog promjena koje su se dogodile nakon 14 godina vlasti Aleksandra Vučića.

– Lakše se diše. Nevjerovatno je u Beogradu i cijeloj Srbiji ovih dana, ova posljednja dva dana. Dogodilo se nešto što smo svi priželjkivali, čemu smo se nadali četrnaest godina. Moj stariji sin ima 13 godina i ne pamti Srbiju bez Vučića na vlasti. Konačno je dočekao – rekao je Kesić.

Njegova emisija “24 minuta sa Zoranom Kesićem” godinama je kroz političku satiru kritikovala Vučićevu vlast, koja je sada izgubila izbore. Kesić kaže da su i gledaoci svjesni njene uloge u tom periodu.

– Nekako, naša emisija dio je cijele ove priče i ljudi su toga svjesni. Prilaze nam i zahvaljuju se, kažu da je i naša emisija ugrađena u ovu pobjedu, što je za mene kompliment. Ali naša emisija nastavlja dalje. Želim da budemo korektivni faktor svake vlasti. Moramo zajedno izgraditi uređeno društvo, moramo podsjećati na sve negativne pojave i ličnosti koje su nas skrenule s puta normalne države, kako nam se to više nikada ne bi ponovilo. Mislim da je to sada uloga naše emisije – poručio je.

Atmosfera na ulici

Atmosfera na ulicama Beograda mogla bi se uporediti sa slavljem nakon pobjede u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva. Na tu se euforiju osvrnuo i Kesić.

– Ovo je kao neka najluđa Nova godina koju možete zamisliti. I pogledajte ko je pobijedio. Pogledajte lica. Pogledajte ove mlade ljude. Pogledajte ovu ljepotu. Pobijedila je mladost, pobijedila je nada. Protiv toga nema odbrane – rekao je Kesić.

Naglasio je da je u centru svega nada u normalnije društvo.

– Ovo je slavlje u maniru ludila, ljubavi prema nadi, prema nekom normalnom društvu. Jer ovi ljudi zaslužili su da žive normalno. I hvala Bogu što svojoj djeci nismo ostavili u naslijeđe da moraju voditi naše bitke, nego smo se sada zajedno s njima, uz njih, izborili i sada idemo dalje – kazao je.

Kesić je istakao i šta bi želio vidjeti kao prvi korak nakon izborne pobjede.

– Ja bih prvo volio vidjeti da se formira vlada sastavljena od stručnih ljudi, provjerenih ljudi u svojim oblastima, od stručnjaka. Volio bih vidjeti da se neke stvari postave na svoje mjesto, prije svega u oblasti tužilaštva. Zato što ne smijemo ostavljati repove iza sebe, to nam se osvetilo nekada 2000-ih godina. Moramo se razračunati sa svim ljudima i svim bojama koje su činile zlo. Koji su krali, koji su lagali, koji su ubijali. I to je ugovor – rekao je.

Osvrnuo se i na događaje u redakciji televizije Informer, gdje su okupljeni ranije ušli u prostorije te televizije,piše Avaz

– Da, ljudi su upali u Informer. Informer je nanio toliko zla da me to ne čudi. Ja sam, naravno, kao i uvijek, protiv bilo kakvog nasilja. Najviše bih volio da se stvari urede zakonski, da se formira nezavisno tijelo, REM, koje uređuje medije, i da se onda u skladu sa zakonom kažnjavaju mediji koji nisu savjesno radili ili ne rade svoj posao. Informer je svakako simbol gnusnog novinarstva, zapravo, ljudi koji su izdajnici novinarstva, koji su se odrekli svoje profesije u korist PR službe određene stranke – zaključio je Kesić.

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