Policija pucala na automobil nakon što se zabio u grupu ljudi u Njemačkoj: Više povrijeđenih, vozač pobjegao

Policija na sjeveru Njemačke otvorila je vatru na automobil nakon što se vozač kasno sinoć zabio u grupu ljudi u gradu Nojštat am Ribenberge (Neustadt am Rübenberge), na sjeverozapadu zemlje, nedaleko od Hanovera (Hannover).Prema riječima policijske glasnogovornice, u incidentu je povrijeđeno četiri ili pet osoba. Nekoliko njih zadobilo je teške tjelesne povrede i hitno je prevezeno u bolnicu, ali, prema dostupnim informacijama, niko nije životno ugrožen.

Incident se dogodio neposredno prije ponoći, u blizini mjesta na kojem su policijski službenici obavljali rutinsku kontrolu saobraćaja.

Kada su policajci uočili šta se dogodilo, zapucali su prema vozilu pokušavajući ga zaustaviti. Međutim, vozač je uspio pobjeći s mjesta događaja.

Za osumnjičenim je odmah pokrenuta opsežna potraga, u koju su uključene brojne policijske patrole i helikopter,piše Avaz

Tačne okolnosti incidenta još nisu u potpunosti razjašnjene. Ipak, prvi rezultati istrage ukazuju na mogućnost da su se osobe uključene u ovaj događaj odranije poznavale.

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