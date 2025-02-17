Eisenkot u prednosti pred Netanjahuom, Izrael bira novi Kneset: Hoće li premijer izgubiti vlast?

Više od 7,3 miliona građana Izraela danas izlazi na birališta kako bi izabrali 120 zastupnika Kneseta. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima nakon 7. oktobra 2023. godine, a posljednje ankete pokazuju da blok Gadija Eisenkota (Gadi Eisenkot) ima prednost u odnosu na blok Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu). Ipak, nijedna strana zasad nema dovoljno mandata za formiranje vlade.

Pravo glasa

Prema podacima Centralne izborne komisije Izraela, pravo glasa ima ukupno 7.331.981 građanin, što je za 543.177 više nego na izborima održanim 2022. godine.

Birališta u manjim mjestima, bolnicama i zatvorima otvorena su od 8 do 20 sati. Izborni dan u Izraelu je praznik, zbog čega su škole, vrtići i većina kompanija zatvoreni.

Prema podacima izraelske vojske, vojnici glasaju od 21. oktobra u vojnim bazama, uključujući i one u Gazi, Libanu i Siriji. Za potrebe glasanja postavljeno je više od 850 biračkih mjesta, od kojih su mnoga pokretna.

Ovo su šesti parlamentarni izbori u Izraelu od 2019. godine, ali i prvi nakon 38 godina koji se održavaju po isteku punog mandata Kneseta. Izraelski parlament raspušten je 17. jula,piše Avaz

Ko će formirati vladu?

Građani Izraela ne biraju direktno premijera, nego glasaju za stranačke liste. Za ulazak u Kneset potrebno je osvojiti najmanje 3,25 posto važećih glasova, dok je za formiranje vlade neophodna podrška najmanje 61 zastupnika.

Nijedna stranka u historiji Izraela nije samostalno osvojila parlamentarnu većinu, zbog čega će konačna odluka o tome ko će voditi vladu zavisiti od koalicionih pregovora.

Posljednje ankete, koje su prema izraelskom zakonu mogle biti objavljene do petka, daju prednost stranci Yashar, koju predvodi bivši načelnik Generalštaba Gadi Eisenkot.

Prema istraživanju javnog servisa Kan, Yashar bi mogao osvojiti 22 mandata, dok bi Lik

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