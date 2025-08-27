Ovaj simptom visokog šećera u krvi nikada nemojte ignorisati

Problem je što se rani znakovi lako mogu previdjeti jer mnogi ljudi ne primijete simptome sve dok razine glukoze ne postanu značajno povišene. To može dovesti do ozbiljnih komplikacija ako se na vrijeme ne prepozna i ne liječi.

Endokrinolozi ističu da postoji jedan simptom koji posebno ne smijemo ignorirati – pretjerana žeđ. Povišen šećer u krvi tjera bubrege da pojačano rade kako bi izbacili višak glukoze, što uzrokuje učestalo mokrenje i dehidraciju.

Kada nastupi dehidracija, pojavljuje se žeđ.

“To je zapravo jedan od najčešćih ranih znakova koje vidimo kada je šećer u krvi previsok”, kaže endokrinolog dr. Samar Singh za Parade. Dr. Yoon Kook upozorava: “Često to vodi u začarani krug pijenja zaslađenih pića poput sokova ili gaziranih napitaka, što dodatno pogoršava razinu šećera i dehidraciju.”



Promjene životnog stila mogu značajno smanjiti rizik

Stručnjaci upozoravaju da se na ovaj simptom mora reagirati, osobito ako je praćen učestalim mokrenjem.

“Jednostavan krvni test može otkriti povišene razine glukoze i pomoći u ranom otkrivanju dijabetesa ili predijabetesa – kada je bolest najlakše kontrolirati”, kaže dr. Singh. Dodaje i da, za osobe koje već žive s dijabetesom, pretjerana žeđ može značiti da je šećer previsok, pa je važno provjeriti razine glukoze, lijekove ili inzulin i obratiti se liječniku, prenosi Index.

Uz žeđ, među ranim simptomima povišenog šećera spominju se učestalo mokrenje, pojačana glad, glavobolje i zamućen vid. Ako stanje potraje, može doći do umora, sporijeg zacjeljivanja rana i gubitka težine. Ako se ne liječi, hiperglikemija može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput dijabetičke ketoacidoze, srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega ili gubitka vida.

Dobra vijest je da promjene životnog stila – zdrava prehrana, tjelovježba, smanjenje alkohola i prestanak pušenja – mogu značajno smanjiti rizik.

“Čak i male promjene poput šetnje nakon obroka ili smanjenja unosa zaslađenih napitaka mogu imati velik utjecaj na kontrolu šećera i opće metaboličko zdravlje”, zaključio je dr. Singh.

