Ako imate neki od ovih simptoma, možda vam nedostaje vitamina C u organizmu

Kada je unos vitamina C nedovoljan, organizam može pokazivati određene simptome koje je važno na vrijeme prepoznati i pravilno tretirati. Ako imate neki od ovih sedam simptoma, možda vam u organizmu nedostaje vitamina C.



Umor i slabost

Osobe s niskom razinom vitamina C često se osjećaju iscrpljeno i nemaju dovoljno energije. Ovaj umor može biti posljedica poremećaja u metabolizmu željeza, budući da vitamin C pomaže njegovoj apsorpciji i distribuciji u tijelu.



Česte infekcije

Nedostatak vitamina C može oslabiti imunološki sustav, što povećava učestalost prehlada, viroza i drugih infekcija. Vitamin C djeluje kao snažan antioksidans, koji štiti stanice imunološkog sustava i pomaže im da učinkovitije reagiraju na infekcije.

Sporije zacjeljivanje rana

Vitamin C ključan je za sintezu kolagena, proteina koji je važan za strukturu kože, tetiva i krvnih žila. Kada tijelo nema dovoljno vitamina C, rane zacijeljuju sporije jer je proizvodnja kolagena oslabljena.

Krvarenje desni i osjetljivost usne šupljine

Nedostatak vitamina C može uzrokovati krvarenje desni, oticanje i bol u usnoj šupljini. Desni mogu postati mekše i podložnije oštećenjima, a u težim slučajevima može se razviti skorbut, stanje koje karakteriziraju teška oštećenja usne šupljine i zubi.

Suha i gruba koža

Osobe s manjkom vitamina C često primjećuju promjene na koži. Ona može postati gruba, suha i sklona pucanju. Ove promjene proizlaze iz smanjenja sinteze kolagena, što utječe na čvrstoću i elastičnost kože, prenosi Klix.

Bolovi u zglobovima i mišićima

Nedostatak vitamina C može izazvati osjećaj boli i nelagode u mišićima i zglobovima. Ovo je često povezano s upalnim procesima i slabljenjem vezivnog tkiva koje ovisi o kolagenu.



Krvni podljevi i lako nastajanje modrica

Pojedinci s niskom razinom vitamina C primjećuju da im se modrice pojavljuju već na najmanji pritisak. Krvne žile postaju osjetljivije jer je kolagen potreban za njihovu čvrstoću i elastičnost.



Vitamin C možemo unijeti konzumiranjem određenih namirnica

Kako bismo povećali unos vitamina C, možemo češće konzumirati određene zdrave namirnice. Vitamin C sadrže različite vrste voća i povrća koje se mogu konzumirati na mnoge načine. Evo koje namirnice češće trebamo jesti za unos vitamina C:

Citrusi: Naranče, limuni, mandarine i grejp najpoznatiji su izvori vitamina C. Samo jedna naranča može pokriti većinu dnevnih potreba za ovim vitaminom.

Bobičasto voće: Jagode, borovnice, maline i crni ribiz odlični su izvori antioksidansa, uključujući vitamin C. Redovita konzumacija ovih plodova može znatno poboljšati razinu vitamina C u tijelu.

Paprika: Crvena, zelena i žuta paprika među najbogatijim su biljnim izvorima vitamina C. Zanimljivo je da crvena paprika sadrži više vitamina C nego naranča.

Lisnato povrće: Brokula, špinat i kelj također obiluju ovim vitaminom. Dodavanjem ovih namirnica u juhe, salate ili pržena jela, lako ćete povećati unos vitamina C.

Kivi: Ovaj egzotični plod vrlo je bogat vitaminom C. Konzumacija samo jednog kivija dnevno može značajno doprinijeti zadovoljenju dnevnih potreba.

Rajčica i krumpir: Iako manje poznati kao izvor vitamina C, rajčica i krumpir također sadrže značajne količine vitamina C.

