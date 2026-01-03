Šta je u BiH radio ambasador Kazahstana: Novo tržište za bh. privredu?

BiH pokazuje interesovanje za bliže veze s Kazahstanom, od trgovine i logistike do investicija i političkih odnosa, izvijestila je državna novinska agencija Kazahstana – DKNews.

Poslovni forum

Sumirajući decembarsku posjetu ambasadora Kazahstana za Hrvatsku, BiH i Crnu Goru Dauleta Batraševa (Batrashev) i razgovore s visokim državnim zvaničnicima u Sarajevu, DKNews navodi da obje zemlje tragaju za novim tržištima i transportnim koridorima, da jedna drugu vide kao “partnere u rastu”, jer BiH za Kazahstan predstavlja vrata ka jugoistočnoj Evropi, a BiH preko Kazahstana dobiva pristup centralnoj Aziji i Transkaspijskom koridoru.

– Ideja je da u okviru velikog ekonomskog foruma, na marginama održimo jedan poslovni forum između naših i kompanija iz Kazahstana. Ipak, sve je još na nivou ideje i zvaničnu inicijativu tek očekujemo. Realno, naša vanjskotrgovinska razmjena ne odražava dobre, prijateljske odnose između dvije zemlje čiji su potencijali daleko veći – kazao je za “Avaz” Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH o susretu s ambasadorom Batraševim.

Dok kriza industrije u EU, posebno Njemačkoj, rezultira smanjenjem izvoza bh. kompanija, ekonomski stručnjaci ukazuju na potrebu širenja na nova tržišta. Egrlić potvrđuje da je Kazahstan u tom smislu, ali i s aspekta privlačenja investicija, interesantna zemlja.

Izvući benefite

– Kazahstan je zemlja u razvoju, jedna izuzetno potentna i perspektivna ekonomija i mislim da se na tom planu mogu ostvariti rezultati. Sad treba intenzivirati i pokušati izvući benefite. Svaki oblik investicija nama odgovara. Oni imaju razvoj u nekoliko pravaca i nama odgovaraju investicije i u industriju, i u turizam. Zainteresirani su da ulažu i u infrastrukturu, ali u ovom momentu je to prerano konkretizirati – ističe Egrlić.

Partnerstvo u agrobiznisu

Teme sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem bile su vezane za proširenje trgovine, saradnju u energetskom sektoru, partnerstvo u poljoprivredi i agrobiznisu.

S predsjedavajućim Doma naroda PSBiH Kemalom Ademovićem gosti iz Astane razgovarali su o jačanju međuparlamentarnih veza, dok je fokus razgovora s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem bio na nastavku saradnje i konsultacija u ovoj godini, te službenoj posjeti Kazahstanu.

