Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu na početku godine: Razlika između prve dvojice nikad veća

Bogatstvo šest od 10 najbogatijih ljudi u svijetu palo je tokom proteklog mjeseca, jer su akcije slabile uoči Nove godine.

Veliki izuzetak bio je Ilon Mask (Elon Musk), čija je neto vrijednost, prema procjenama, skočila za 244 milijarde dolara, na 726 milijardi dolara, zaključno sa 1. januarom. Kao najbogatija osoba na planeti, Mask je sada gotovo tri puta bogatiji od drugoplasiranog, suosnivača Google Lerija Pejdža (Larry Page).

Mask je 15. decembra postao prva osoba u historiji čije je bogatstvo procijenjeno na 600 milijardi dolara, nakon što su privatni investitori njegovu raketnu kompaniju SpaceX procijenili na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu.

Četiri dana kasnije postao je i prva osoba ikad vrijedna 700 milijardi dolara. To se desilo nakon što je Vrhovni sud savezne države Delaver vratio njegova opcijska prava na akcije Tesle. Ona su odlukom suda nižeg nivoa bila poništena 2024. Sada vrijede 130 milijardi dolara.

Pad Google-a

Maskov najbliži pratilac, Leri Pejdž, u međuvremenu je bio treći najveći gubitnik među ovogodišnjih 10 najbogatijih, pošto su akcije Alfabeta (Alphabet), matične kompanije Google-a, pale 2 posto, u sklopu šireg pada i indeksa S&P 500 (-0,7 posto) i tehnološki orijentisanog Nasqaka (-0,8 posto).

To je umanjilo bogatstvo Pejdža i suosnivača Gugla Sergeja Brina (Sergey Brin) (5. mjesto) za pet, odnosno šest milijardi dolara. Zato se njihova neto vrijednost sada procjenjuje na 257 i 237 milijardi dolara. Jedina osoba iz prvih 10 koja je izgubila više, a da nije ispala sa liste, bio je treći najbogatiji čovjek u svijetu, suosnivač Orakla (Oracle) Leri Elison (Larry Ellison). Njegove akcije su pale 3 posto, a bogatstvo mu se smanjilo za osam milijardi dolara, na procijenjenih 245 milijardi.

Majkl Del (Michael Dell) bio je jedini član prošlomjesečnih top 10 koji ovog mjeseca nije ušao u prvih 10. Pao je sa 9. na 12. mjesto na svjetskoj listi.

Njegovo bogatstvo smanjilo se za 13 milijardi dolara, na procijenjenih 139 milijardi. Akcije Dell Technologies-a i Broadcom-a potonule su 6 posto, odnosno 14 posto. To je otvorilo prostor bivšem izvršnom direktoru Majkrosofta (Microsoft) Stivu Balmeru (Steve Ballmer), koji se popeo sa 11. na 10. mjesto, uprkos tome što mu je bogatstvo palo za dvije milijarde dolara, na oko 147 milijardi.

Voren Bafet (Warren Buffett) bio je jedini drugi član prošlomjesečnih top 10 čiji se plasman promijenio ovog mjeseca – napredovao je sa 10. na 9. mjesto, iako mu je bogatstvo palo za tri milijarde dolara, na procijenjenih 149 milijardi. Time se Bafet našao jedno mjesto iza najvećeg dobitnika ovog mjeseca, suosnivača Envidije (Nvidia) Džensena Huanga (Jensen Huang). Njegovo bogatstvo poraslo je za osam milijardi dolara, na oko 162 milijarde, zahvaljujući rastu akcija Envidije (Nvidia) od 5 posto.

Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U aprilu 2025. godine, za našu godišnju listu identifikovali smo 3.028 milijardera širom svijeta.

Prvih 10 imena na listi zajedno raspolaže bogatstvom od 2,6 biliona dolara. To je 200 milijardi više nego prošlog mjeseca. Cijene akcija se redovno mijenjaju, pa se i neto vrijednosti obično mijenjaju na dnevnom nivou.

Najbogatija žena ne prepušta tron

Najbogatija žena na planeti je Alis Volton (Alice Walton), kćerka osnivača Volmarta Sema Voltona (Sam Walton). Zaključno sa 1. januarom 2026. godine, njeno bogatstvo se procjenjuje na 119 milijardi dolara. Time zauzima 15. mjesto na listi najbogatijih ljudi u svijetu.

Njeno bogatstvo potiče od vlasničkog udjela u maloprodajnom gigantu Volmartu, kompanije koju je naslijedila od pokojnog oca. Njena braća Rob, Džim (Jim) i Džon (John Walton) (preminuo 2005) također su naslijedila udjele u Volmartu. Džonova udovica Kristi Volton (Christy Walton) i njihov sin Lukas Volton (Lukas Walton) naslijedili su njegove akcije i oboje se nalaze na Forbes listi milijardera.

Facebook komentari