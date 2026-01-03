Evropska unija od januara diže “zeleni zid”: Bh. vlasti nisu zaštitile izvoznike od udara CO2 takse

S prvim danom 2026. godine, Evropska unija krenula je s primjenjivanjem Mehanizma za prilagođavanje ugljika na granicama (CBAM), koji će znatno povećati cijene bh. proizvoda na evropskom tržištu.

Riječ je o graničnoj taksi na emisije ugljendioksida (CO2) kojom se nameće naknada za sadržaj ugljika u robi koja je uvezena u EU, a proizvedena izvan nje. To je prva takva taksa u svijetu.

Tako će se taksa za ugljendioksid preko CBAM mehanizma (Carbon Border Adjustment Mechanism) naplaćivati privrednicima iz BiH na izvoz električne energije, aluminija, čelika, željeza, vještačkih đubriva i cementa u zemlje EU.

Neispunjeni uvjeti

Iako su stručnjaci upozoravali na to da će brojne kompanije biti pogođene ovim instrumentom, a u konačnici i građani, BiH je mogla izbjeći plaćanje ove takse. Međutim, na tom putu su zakazale vlasti, kao i uostalom u provođenju dekarbonizacije, na što se BiH obavezala.

Za izuzeće od ove takse, kako su to bh. vlasti upozoravale iz Evropske komisije, bilo je neophodno uspostavljanje berze električne energije, jedinstvenog tržišta struje, sistema unutrašnje trgovine emisijama CO2, takozvani ETS, te strategija klimatske neutralnosti do 2050. godine. BiH nije ispunila nijedan od ovih uvjeta, a u tom procesu najviše se odmaknulo krajem novembra usvajanjem Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a što vodi ka formiranju berze struje.

Konačna faza

S obzirom na to da su drugi uvjeti daleko od usvajanja, režim prelaznog perioda od 1. januara 2026. godine više neće biti na snazi, već kreće konačna faza CBAM-a, kada kompanije koje voze robu u EU moraju podnositi godišnje CBAM deklaracije o emisijama na uvezenu robu.

Istovremeno se uspostavlja sistem CBAM certifikata koje će firme morati kupovati za odgovarajuće emisije. Međutim, kupovina i prodaja CBAM certifikata odgođene su do 1. februara 2027. godine, pri čemu će se certifikati kupovati retroaktivno za uvoz iz 2026. godine.

Prema procjenama Vanjskotrgovinske komore BiH, utjecaj CBAM-a na cijene bh. proizvoda na tržištu EU mogao bi iznositi i do 20 odsto, zavisno od vrste proizvoda.

