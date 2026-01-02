Vijesti

Zbog novog EU sistema na ulaz u Hrvatsku iz BiH čeka se tri sata

Objavljeno prije 52 minute

Na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije trenutno se bilježe višesatna zadržavanja zbog početka primjene novog evropskog sistema Entry/Exit System (EES), koji podrazumijeva prikupljanje biometrijskih podataka državljana trećih zemalja pri ulasku i izlasku iz države.

Najkritičnija situacija je na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje se na ulazak u Hrvatsku čeka i do četiri sata. Slijedi granični prijelaz Jasenovac s Bosnom i Hercegovinom, na kojem su kolone duge, a čekanja iznose oko tri sata. Na većini ostalih graničnih prijelaza iz Bosne i Hercegovine zadržavanja su oko dva sata, dok se na prijelazima iz Srbije čeka između 30 minuta i sat i po.

Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, državljanima trećih zemalja uzimaju se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica. Ti podaci se pohranjuju u EES sistem i koriste pri svim narednim prelascima granice, a granični službenici vrše provjeru i upoređuju snimke lica uživo s podacima u sistemu.Novi sistem ne odnosi se na državljane Evropske unije, koji i dalje granicu prelaze uz važeću putnu ispravu ili ličnu kartu, bez obaveze davanja biometrijskih podataka.

Iako nadležni ističu da je EES uveden s ciljem povećanja sigurnosti i efikasnije kontrole granica, u prvim danima njegove primjene dolazi do znatnih zastoja i dužih čekanja na graničnim prijelazima,pišu Vijesti


