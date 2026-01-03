Ministar odbrane Venecuele se obratio javnosti: Raspoređujemo vojsku, neće nas pokoriti

Venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez najavio je raspoređivanje vojnih snaga širom zemlje u videu objavljenom na društvenim mrežama rano u subotu, nakon što je američka vojska izvela napade na zemlju.

Ministar odbrane je pozvao na jedinstveni front otpora suočen s najgorom agresijom ikada izvršenom protiv Venecuele. Rekao je da će sve oružane snage biti raspoređene po “Madurovim naredbama”, ali nije spomenuo izvještaje o navodnom hapšenju Madura.

“Napali su nas, ali nas neće pokoriti”, rekao je.

Pozvao je na mir i jedinstvo, te upozorio na anarhiju i haos, opominjući: “nemojmo podleći panici koju neprijatelj pokušava izazvati”.

Rekao je da Venecuela trenutno prikuplja informacije o broju poginulih i ranjenih, te je potvrdio da je vojna baza Fort Tiuna u Caracasu napadnuta.

Lopez je naglasio da će zemlja pružiti otpor prisustvu stranih trupa na svom teritoriju.

“Ova invazija predstavlja najveći sramotni čin koji je zemlja pretrpjela”, dodao je.

Podsjećamo, ranije danas je objavljeno da je predsjednik Nicolas Maduro zarobljen u operaciji koju su provele američke Delta Force.

Također, objavljena je informacija i da je pogođena kuća Lopeza koja se nalazila u vojnoj bazi Forte Tuna.

