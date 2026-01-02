Rastu tenzije: Stigao odgovor Trumpu na prijetnje iz Irana

U objavi na društvenim mrežama u petak, Trump je rekao da će SAD „doći u pomoć“ ako Iran puca i ubija protestante, dodajući da su „zaključani i spremni“, bez pojašnjenja šta to konkretno znači, piše Guardian.

Protesti u Iranu traju već šesti dan i najveći su od 2022. godine, kada je smrt Mahse Amini u policijskom pritvoru izazvala masovne demonstracije. Trenutni nemiri započeli su nakon naglog pada nacionalne valute, pri čemu je iranski rijal pao na oko 1,4 miliona za jedan američki dolar, što je dodatno pogoršalo tešku ekonomsku situaciju.

Do sada je poginulo sedam osoba, uključujući jednog pripadnika dobrovoljne snage Basij. Snimci pokazuju sigurnosne snage s puškama, uz zvuke pucnjave u pozadini.

Kao odgovor na Trumpove prijetnje, Ali Shamkhani, savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, izjavio je da je nacionalna sigurnost Irana „crvena linija“, upozorivši da će svaka intervencija biti dočekana „odgovorom zbog kojeg će se zažaliti“.

Sličnu poruku poslao je i Ali Larijani, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, optuživši SAD i Izrael da stoje iza protesta. On je upozorio da bi američka intervencija mogla destabilizirati cijelu regiju i ugroziti američke interese i vojnike.

Iran je ranije prijetio američkim snagama na Bliskom istoku, a u junu je napao bazu Al-Udeid u Kataru nakon američkih udara na iranska nuklearna postrojenja.

Protesti su izbili u Teheranu, ali su se proširili i na druge gradove poput Isfahana. Trgovci su zatvorili radnje, a studenti su preuzeli univerzitetske kampuse. Iako su ekonomski problemi glavni razlog nezadovoljstva, čuju se i slogani protiv vlasti, uz optužbe za korupciju i loše upravljanje,pišu Vijesti

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian u početku je pozvao predstavnike protesta na razgovore i poručio da vlada treba saslušati „legitimne zahtjeve“ građana. Međutim, nedavne smrti demonstranata ukazuju na moguće zaoštravanje pristupa vlasti. Revolucionarna garda upozorila je da će odlučno reagovati na svako strano miješanje ili „subverziju“.

Istovremeno, Iran negira američke optužbe da obnavlja svoj nuklearni program, tvrdeći da trenutno ne obogaćuje uranij i da je otvoren za pregovore sa Zapadom.

