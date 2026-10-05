HDZ-ova kandidatkinja s najmanje glasova u tri ciklusa osvojila mandat u Predsjedništvu BiH

Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a, pobijedila je 2026. godine u utrci za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako je osvojila manje glasova nego kandidati ove stranke na prethodna dva izborna ciklusa za ovu poziciju.Dragan Čović je 2018. godine osvojio oko 154.000 glasova, dok je Borjana Krišto 2022. godine ostvarila još bolji rezultat, s približno 180.000 glasova. Uprkos tome, Filipović je uspjela osvojiti mandat sa oko 110.000 glasova.

Tako se dolazi do svojevrsnog izbornog paradoksa: kandidatkinja HDZ-a s najmanjim brojem glasova u posljednja tri izborna ciklusa ipak je postala članica Predsjedništva BiH.

Slučaj Darijane Filipović pokazuje koliko izborni ishod zavisi ne samo od ukupne podrške koju kandidat ima nego i od odnosa snaga te rezultata njegovih konkurenata.

Željko Komšić, koji je pobijedio na izborima 2022. godine, osvojio je čak 155.000 glasova više nego Slaven Kovačević, iza čije je kandidature na ovim izborima stajao upravo Komšićev Demokratski front,piše Avaz

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