CIK ažurirao rezultate za Predsjedništvo BiH

Nakon obrađenih 818.098 glasačkih listića u Federaciji BiH, Darijana Filipović (HDZ BiH) povećala je prednost u odnosu na ostale kandidate te se nalazi u uvjerljivom vodstvu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda sa osvojenih 109.168 glasova.

Slaven Kovačević iz Demokratske fronte osvojio je 71.568 glasova, dok je nezavisni kandidat Zdenko Lučić dobio 53.724 glasa.

Rezultati izbora za Predsjedništvo BiH iz reda bošnjačkog naroda su sljedeći: Denis Bećirović 210.483 glasa, Bakir Izetbegović 187.753, Semir Efendić 141.315, a Fahrudin Radončić 11.852 glasa,pišu https://www.vijesti.ba/clanak/778158/cik-azurirao-rezultate-za-predsjednistvo-bih

Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, nakon obrađenih 89,14 posto biračkih mjesta u Republici Srpskoj, kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda sropskog naroda sa osvojenih 288.606 glasova.

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