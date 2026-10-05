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Igor Dodik ispred Stanivukovića: Evo za koliko glasova

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Objavljeno prije 46 minuta

SNSD, na osnovu skoro 93 odsto prebrojanih glasova, osvojio je četiri mandata u Izbornoj jedinici 3 sa 42.143 dobijena glasa i najjača su stranka u ovoj regiji.

Najviše glasova osvojio je nosilac liste Igor Dodik – 19.131 glas, 2.800 glasova više od lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića koji je osvojio 16.361 glas.

Prema trenutnom rasporedu, SNSD će imati 4 mandata, PSS 3 mandata, dok će po jednog poslanika iz ove Izborne jedinice dati Lista Za pravdu i red koja je bila trećeplasirana sa skoro 9.000 glasova, SDS, SPS, Ujedinjena Srpska i SPS.

Možda najveće iznenađenje jesu rezultati Liste Za pravdu i red i povratak SDS-a koji na prošlim izborima nije prešao cenzus u ovoj izbornoj jedinici, a sada su bili četvrtoplasirani,pišu Vijesti

Iako su prešli cenzus, mandat neće osvojiti Volja naroda Srpske Vlade Đajića, DNS-NPS i Narodni front Јelene Trivić.


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