Igor Dodik ispred Stanivukovića: Evo za koliko glasova

Najviše glasova osvojio je nosilac liste Igor Dodik – 19.131 glas, 2.800 glasova više od lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića koji je osvojio 16.361 glas.

Prema trenutnom rasporedu, SNSD će imati 4 mandata, PSS 3 mandata, dok će po jednog poslanika iz ove Izborne jedinice dati Lista Za pravdu i red koja je bila trećeplasirana sa skoro 9.000 glasova, SDS, SPS, Ujedinjena Srpska i SPS.

Možda najveće iznenađenje jesu rezultati Liste Za pravdu i red i povratak SDS-a koji na prošlim izborima nije prešao cenzus u ovoj izbornoj jedinici, a sada su bili četvrtoplasirani,pišu Vijesti

Iako su prešli cenzus, mandat neće osvojiti Volja naroda Srpske Vlade Đajića, DNS-NPS i Narodni front Јelene Trivić.

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