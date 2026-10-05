Medvedev na skandalozan način ismijavao Đokovića, snimak izazvao bijes teniske javnosti

Ruski teniser Danil Medvedev (Daniil Medvedev) ismijavao je Novaka Đokovića tokom polufinala turnira u Pekingu, a njegovi potezi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tokom iscrpljujućih razmjena bilo je očigledno da 39-godišnji srbijanski teniser ima fizičkih problema, što je Medvedevu poslužilo kao povod za sramotno ismijavanje

Imitirao Đokovićeve reakcije

Nakon jednog poena u drugom setu Medvedev je napravio potez koji je odmah privukao pažnju. Rus se savio u struku i počeo imitirati Đokovićeve reakcije, očigledno aludirajući na probleme koje je njegov protivnik imao tokom meča.

Isti potez ponovio je još nekoliko puta, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama. Dio navijača i pojedinih medija njegove je poteze opisao kao ruganje Đokoviću, dok su drugi podsjetili da je srbijanski teniser i ranije tokom karijere imao slične reakcije nakon iscrpljujućih poena.Sve završilo diskvalifikacijom

Kontroverza nije bila jedina drama u ovom meču. Medvedev je pri rezultatu 7:5, 5:3 za Đokovića, nakon jednog poena udario lopticu prema kraju terena, a ona je pogodila gledatelja u prvom redu.

Sudija Mohamed Lajani (Mohamed Lahyani) i zvaničnici ATP-a odlučili su diskvalifikovati Rusa, čime je Đoković izborio plasman u finale,piše Avaz

Đoković je nakon meča pokušao smiriti situaciju. Rekao je da mu je žao zbog pogođenog gledatelja, ali i zbog Medvedeva, podsjetivši da je i sam 2020. godine bio diskvalifikovan na US Openu nakon što je lopticom pogodio linijskog sudiju.

Medvedev actually mocked Djokovic quite viciously Disgraceful https://t.co/M0v7PFAqFb https://t.co/Db2FrYKg9q — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 5, 2026



Novak je istakao da vjeruje kako Medvedev nije imao namjeru pogoditi gledatelja i da se takve stvari jednostavno mogu dogoditi.

Bez obzira na njegovu završnicu meča, snimak Medvedevovog oponašanja Đokovića već je izazvao burne reakcije, a dio teniske javnosti njegovo ponašanje smatra nepotrebnim i neprimjerenim.

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