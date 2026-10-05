Edin se oprostio, ali Džeke su tu: Otac Midhat i majka Belma stigli u Zenicu

Dijamant se zaustavio na cifri od 152 nastupa i 73 gola u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine i tako zauvijek otišao u legendu.

Edina možda više nema, ali tu su neki novi klinci željni dokazivanja i visina koje je on dosegao.Selektor Barbarez je na pressici pred duel sa Poljacima, između redova, istakao kako se Edin mora vratiti u Njemačku za klupskim obavezama, no to ne znači da ostatak porodice Džeko večeras neće biti na Bilinom polju.Reporteri portala Vijesti.ba “uhvatili” su ispred zeničkog stadiona roditelje našeg Dijamanta, oca Midhata i majku Belmu,pišu Vijesti

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