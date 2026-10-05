Ovo je recept za savršeno kremastu supu od tikve: Jedan sastojak daje posebnu teksturu

Hladniji dani idealni su za tople i ukusne obroke, a kremasta supa od tikve odličan je izbor kada želite nešto brzo, hranjivo i jednostavno za pripremu.

Tikva je jedna od namirnica koja se posebno često koristi tokom jeseni, a osim pita i raznih priloga, od nje se može napraviti i ukusna krem supa. Za pripremu nije potrebno mnogo sastojaka niti puno vremena, a rezultat je topao obrok koji će prijati cijeloj porodici.

Tajna kremaste teksture

Za posebno kremastu teksturu supe može se dodati malo krompira. Škrob koji se nalazi u krompiru daje supi potrebnu gustoću i punoću, pa ona može biti kremasta čak i uz manju količinu vrhnja.

Sastojci

Za četiri do pet porcija potrebno je:

800 grama očišćene tikve

150 grama krompira

jedna srednja mrkva

jedan srednji luk

dva čehna bijelog luka

dvije kašike maslinovog ulja

900 mililitara povrtnog temeljca

100 mililitara vrhnja za kuhanje

so i biber

prstohvat muškatnog oraščića

jedna do dvije kašičice limunovog soka

Jednostavna priprema

Povrće najprije očistite i narežite na približno jednake komade kako bi se ravnomjerno skuhalo.

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte sitno nasjeckani luk i pržite nekoliko minuta, dok ne omekša. Potom dodajte bijeli luk i kratko ga propržite.

U lonac ubacite tikvu, krompir i mrkvu, pa sve prelijte povrtnim temeljcem. Kuhajte poklopljeno oko 20 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša.

Lonac sklonite s vatre, a povrće usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu,piše Avaz

Dodajte so, biber, muškatni oraščić i vrhnje za kuhanje. Na kraju dodajte malo limunovog soka, koji će ublažiti slatkoću tikve i dodatno uravnotežiti okus. Supu još kratko zagrijte prije posluživanja.

Hrskavi dodaci

Krem supu od tikve možete poslužiti uz prepečene kockice hljeba, koje će joj dati dodatnu teksturu.

Odlično se slažu i lagano tostirane sjemenke tikve. Možete ih kratko prepržiti na suhoj tavi, a zatim posuti po vrhu supe. Po želji dodajte i nekoliko kapi ulja od tikve, ali nemojte pretjerivati jer ima intenzivan okus koji lako može preuzeti cijelo jelo.

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