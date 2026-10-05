Šta su pokazali rezultati izbora: Građani više ne žele pružati podršku manjim i lokalnim strankama

Osim trendova rasta SDA, Stranke za BiH i SDP-a, kao i pada NiP-a, Naše stranke i Demokratske fronte, ovi izbori su bili interesantni i po tome što su građani odlučili da uskrate podršku manjim strankama.

Takve stranke su često bile tas na vagi za formiranje većina, pa su dobijali ponude koje su premašivale njihov koalicioni kapacitet.

Tako Snage naroda, stranke Rame Isaka, više neće biti u Parlamentu FBiH, nego će imati samo dva mandata u Skupštini ZDK, a BHI-KF ostao je bez zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Naprijed nestao

NES je kao regionalna stranka iz Krajine uspio da dobaci do jednog državnog parlamentarca, iako su u prošlom mandatu imali dva. Nije im pomogla ni koalicija sa PDA i Naprijed.

Šemsudin Mehmedović je ostao sa svojom strankom Naprijed bez parlamentarnog statusa, a on nakon dugo vremena neće biti državni parlamentac. Naprijed nije uspio da bude parlamentaran čak ni u Skupštini ZDK, odakle je i sam Mehmedović.

Stranka Pokret, koja je nastala odvajanjem dijela funkcionera BHI-KF, također nije prešla cenzus u Skupštini ZDK, te su ostali na 2,76 posto glasova.

Stranka Sevlida Hurtića BH Zeleni na ovim izborima je nastupila i u različitima koalicijama u Federaciji BiH. Jedino su do parlamentarnog statusa došli u Skupštini Tuzlanskog kantona, u koaliciji s Tuzlanskom alternativom i BPS-om.

Koalicija BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa nije došla do mandata u Parlamentu FBiH ni u izbornoj jedinici koja obuhvata Kakanj, Visoko, Brezu, Vareš i Olovo, iako je tu kandidat bio Almedin Aliefendić, aktuelni parlamentarac.

Pomak – izuzetak

Stranka Crvene linije, koja je nastala istupanjem Kemala Ademovića i još dijela članstva iz NiP-a, nigdje nije prešla cenzus i ostvarila je loš rezultat,pišu Avaz

U Skupštini Tuzlanskog kantona više nisu parlamentarne ni Socijaldemokrate BiH, koje su na višim nivoima nastupale s NiP-om, gdje se također nisu proslavili.

Što se tiče onih koji su uspjeli zadržati svoj nivo, to je krajiška stranka POMAK. Šuhret Fazlić će sjediti u Parlamentu FBiH, a ova stranka je dobila tri mandata u Skupštini USK, koliko su imali i prije četiri godine

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