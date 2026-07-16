Toliko je kremast da nestane za tren! Jedan zalogaj ovog kolača i svi će tražiti recept…

Ako ste u potrazi za jednostavnim, a istovremeno neodoljivo ukusnim kolačem, ovaj recept će vas osvojiti već nakon prvog zalogaja. Spoj nježnog biskvita i bogate kreme stvara desert koji je savršen za porodična okupljanja, proslave ili uz popodnevnu kafu.
CIJELI PROCES PRIPREME KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:
Priprema ne zahtijeva puno vremena niti posebne kulinarske vještine, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je stigao iz najbolje slastičarnice. Sočan biskvit i kremasta tekstura savršeno se nadopunjuju, dok kombinacija pažljivo odabranih sastojaka daje bogat, ali uravnotežen okus.
Sastojci
Za biskvit:
– 2 jaja
– 100 g šećera
– 80 ml ulja
– 100 ml mlijeka
– 100 g glatkog brašna
– 80 g mljevenih pečenih badema
– 50 g kokosovog brašna
– ½ praška za pecivo
– Prstohvat soli
Za kremu:
– 1 l mlijeka
– 3 pudinga od vanilije
– 150 g šećera
– 80 g kokosovog brašna
– 50 g mljevenih pečenih badema
Priprema
Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i mlijeko, zatim umiješajte brašno, mljevene pečene bademe, kokosovo brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 20 do 25 minuta. Ostavite biskvit da se potpuno ohladi.
Odvojite oko 200 ml mlijeka i u njemu razmutite pudinge i šećer. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja pa ukuhajte puding. Dok je krema još vruća, umiješajte kokosovo brašno i mljevene pečene bademe. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim je ravnomjerno rasporedite preko ohlađenog biskvita.
Kolač stavite u frižider na najmanje četiri sata kako bi se lijepo stegao. Po želji ga ukrasite kokosom ili listićima pečenih badema i poslužite dobro rashlađen.