Toliko je kremast da nestane za tren! Jedan zalogaj ovog kolača i svi će tražiti recept…

Ako ste u potrazi za jednostavnim, a istovremeno neodoljivo ukusnim kolačem, ovaj recept će vas osvojiti već nakon prvog zalogaja. Spoj nježnog biskvita i bogate kreme stvara desert koji je savršen za porodična okupljanja, proslave ili uz popodnevnu kafu.



CIJELI PROCES PRIPREME KOLAČA POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD:

Priprema ne zahtijeva puno vremena niti posebne kulinarske vještine, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je stigao iz najbolje slastičarnice. Sočan biskvit i kremasta tekstura savršeno se nadopunjuju, dok kombinacija pažljivo odabranih sastojaka daje bogat, ali uravnotežen okus.



Sastojci



Za biskvit:

– 2 jaja

– 100 g šećera

– 80 ml ulja

– 100 ml mlijeka

– 100 g glatkog brašna

– 80 g mljevenih pečenih badema

– 50 g kokosovog brašna

– ½ praška za pecivo

– Prstohvat soli

Za kremu:

– 1 l mlijeka

– 3 pudinga od vanilije

– 150 g šećera

– 80 g kokosovog brašna

– 50 g mljevenih pečenih badema

Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i mlijeko, zatim umiješajte brašno, mljevene pečene bademe, kokosovo brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Smjesu izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 20 do 25 minuta. Ostavite biskvit da se potpuno ohladi.

Odvojite oko 200 ml mlijeka i u njemu razmutite pudinge i šećer. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja pa ukuhajte puding. Dok je krema još vruća, umiješajte kokosovo brašno i mljevene pečene bademe. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim je ravnomjerno rasporedite preko ohlađenog biskvita.

Kolač stavite u frižider na najmanje četiri sata kako bi se lijepo stegao. Po želji ga ukrasite kokosom ili listićima pečenih badema i poslužite dobro rashlađen.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari