Doktor: Jedite ove namirnice tokom velikih vrućina

No, rješenje bi se moglo kriti u hladnjaku. Zdravlje crijeva ključno je za opće stanje organizma, a stručnjaci objašnjavaju kako ono utječe na našu reakciju na vrućinu, piše Express.co.uk.

Povezanost zdravlja crijeva i vrućine

Stručnjak za zdravlje crijeva iz znanstvene tvrtke ZOE, epidemiolog Tim Spector, potvrdio je da stanje naših crijeva može igrati ulogu u tome kako se nosimo sa stresom uzrokovanim visokim temperaturama. Iako zdrava crijeva ne čine nikoga otpornim na učinke vrućine, Spector ističe da postoje namirnice koje nam mogu olakšati život tijekom toplinskih valova.

“Zdravlje crijeva može imati važnu ulogu u tome koliko se dobro nosimo s fizičkim stresom, što uključuje i vrućinu. Kada temperature rastu, tijelo je pod većim opterećenjem, a hidratacija postaje još važnija za probavu, cirkulaciju i regulaciju tjelesne temperature”, rekao je.

“Ako ste dehidrirani, probava se može usporiti, crijeva mogu postati osjetljivija, a to može utjecati i na vaše crijevne mikrobe. Kod nekih ljudi to može značiti više nadutosti, nelagode ili tromosti tijekom vrućeg vremena.”

Koje namirnice jesti tijekom toplinskog vala

Spector kao idealan početak preporučuje biljke bogate vodom, kao što su lubenica, krastavci, bobičasto voće, rajčice, agrumi, zelena salata i drugo lisnato povrće.

“One pomažu kod hidratacije, ali također osiguravaju vlakna, minerale i polifenole koji hrane crijevne mikrobe. Fermentirana hrana, poput jogurta sa živim kulturama ili kefira, također može biti korisna za potporu mikrobiomu”, objasnio je.

Dodao je: “Po vrućem vremenu, općenito bih se odlučio za lakše obroke s puno biljaka umjesto teške, bogate, ultraprerađene hrane, od koje se ljudi mogu osjećati tromije.”

Kada i kako jesti preporučene namirnice

Spector savjetuje da se ove namirnice konzumiraju redovito tijekom dana, umjesto da se čeka osjećaj pregrijanosti ili dehidracije.

“Najbolji pristup je jesti ove namirnice dosljedno tijekom cijelog dana, a ne čekati dok se ne osjetite pregrijano ili dehidrirano. Dobar doručak mogao bi biti jogurt sa živim kulturama ili kefir s bobičastim voćem, orašastim plodovima i sjemenkama, ili zobene pahuljice namočene preko noći s voćem”, kazao je.

“Tijekom dana, grickalice bogate vodom poput dinje, krastavaca, rajčica ili bobičastog voća mogu pomoći u održavanju unosa tekućine. Za ručak i večeru, lakši obroci s puno povrća, graha, leće, cjelovitih žitarica, začinskog bilja i maslinovog ulja obično su bolji izbor od teških obroka”, zaključio je Spector.

I drugi stručnjaci se slažu

Njegove preporuke potvrdio je i Antonios Athanasiou, gastrointestinalni kirurg iz Nuffield Healtha. I on savjetuje konzumaciju voća i povrća s visokim udjelom vode te izbjegavanje teških i masnih obroka.

“Voće i povrće s visokim udjelom vode, poput lubenice, krastavaca, rajčica, naranči i jagoda, mogu pomoći u hidrataciji kao dio zdrave prehrane. Također bih predložio izbjegavanje vrlo teških ili masnih obroka tijekom vrućeg vremena, jer oni obično čine da se ljudi osjećaju tromije i mogu biti teže probavljivi. Namirnice poput jogurta, koje sadrže prirodne probiotike, također mogu biti korisne za održavanje dobrog zdravlja crijeva”, rekao je Athanasiou.

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