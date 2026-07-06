Preminula pjevačica hita koji je zarazio cijeli svijet, uzrok smrti u 37. godini misterija

Vijest o njenoj smrti objavile su njene kolegice iz grupe G.R.L. na Instagramu.

– Naša srca su slomljena i ne možemo riječima opisati koliko nam je značila. Zauvijek ćemo čuvati ljubav, smijeh i bezbroj uspomena koje nam je podarila. Njen predivni duh dotakao je živote mnogih ljudi, a svima će nam neizmjerno nedostajati i zauvijek će biti voljena – poručile su Nataša Slejton, Emalin Estrada i Paula van Open u zajedničkom saopćenju.

Uzrok smrti nije objavljen.

Loren Benet muzičku karijeru započela je kao članica grupe Paradiso Girls, koju je osnovala Robin Antin, kreatorka sastava Pussycat Dolls.

Grupa je 2009. godine privukla pažnju singlom “Patron Tequila”, na kojem su gostovali Iv i Lil Džon. Pjesma je zauzela treće mjesto Billboardove Dance Club Songs liste, ali se sastav raspao godinu kasnije nakon što je izgubio ugovor s izdavačkom kućom Interscope.

Nakon toga pridružila se grupi G.R.L., koja je ostvarila veliki uspjeh gostovanjem na Pitbulovom hitu “Wild Wild Love” iz 2014. godine. Iste godine objavile su i svoj prvi EP, s kojeg se posebno izdvojio singl “Ugly Heart”, koji je ušao među 20 najslušanijih pjesama u Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu i drugim zemljama.

Loren Benet rođena je u Mifamu, u engleskoj grofoviji Kent. Još kao djevojčica učestvovala je na lokalnim takmičenjima talenata, a sa 14 godina osnovala je muzički duo s prijateljicom i nastupala po pabovima i barovima.

Kasnije se prijavila za takmičenje “X Factor”, gdje je stigla među posljednjih 12 takmičara prije eliminacije.

Iako nije pobijedila, upravo joj je učešće u tom šou otvorilo vrata muzičke karijere. Pozvana je na audiciju za Paradiso Girls, nakon čega je primljena u grupu i sa samo 17 godina preselila se u Los Anđeles.

Paradiso Girls su, osim pjesme “Patron Tequila”, objavile i singl “Who’s My Bitch”.

Nakon raspada sastava, Benet je postala dio nove postave koju je Robin Antin okupila kao nasljednicu grupe Pussycat Dolls. Projekat je kasnije dobio ime G.R.L., a debitovao je pjesmom “Vacation”, koja se našla na soundtracku filma “Štrumpfovi 2”. Uslijedili su “Wild Wild Love”, saradnja s Pitbulom, te “Ugly Heart”, njihov najveći hit.

Grupa G.R.L. prestala je s radom 2014. godine nakon smrti članice Simon Betl, ali se ponovo okupila 2016. kao trio predvođen Loren Benet.

Nastavile su s turnejama, a 2021. godine potvrdile su da rade na novoj muzici.

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