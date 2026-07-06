Fatalne večernje greške: Zbog ovoga vam pritisak skače tokom noći

Stručnjaci upozoravamo da upravo večernje opuštanje krije zamke koje mogu uzrokovati nagli skok pritiska tokom noći, kada bi on prirodno trebao opadati.

Opasnost iz čaše i kućne apoteke

Iako čaša piva, vina ili žestokog pića nakon napornog dana djeluje kao idealan način za opuštanje, alkohol zapravo privremeno aktivira odbrambeni mehanizam “bori se ili bježi”. Ovaj proces pokreće talas hormona koji sužavaju krvne sudove i direktno podižu pritisak. Ako imate problema sa hipertenzijom, kardiolozi preporučuju strogo ograničavanje ili potpuno izbacivanje alkohola u kasnim satima.

Druga velika zamka krije se u naizgled bezazlenim tabletama protiv bolova koje većina građana u Bosni i Hercegovini drži u kućnim apotekama. Nesteroidni protuupalni lijekovi (poput ibuprofena) koje pijemo protiv glavobolje, kao i popularni dekongestivi za otčepljenje nosa, mogu drastično podići krvni pritisak. Ukoliko patite od hronične hipertenzije, ljekari savjetuju da ove lijekove zamijenite sigurnijim alternativama poput paracetamola.

Zamka brze hrane i plavog ekrana

Večera je dokazano obrok sa najvećim udjelom natrijuma u danu, posebno ako se oslanjate na dostavu hrane ili restoransku ponudu. Restoranska jela i brza hrana sadrže enormne količine skrivene soli koja zadržava vodu u organizmu i stvara ogroman pritisak na arterije. Umjesto naručivanja, skuvajte jednostavan obrok kod kuće koristeći svježe povrće, nemasno meso i začinsko bilje umjesto soljenke.

Takođe, maratonsko gledanje serija i “skrolovanje” po telefonu kasno navečer direktno ugrožava vaše srce. Prekomjerno vrijeme pred ekranima ne samo da smanjuje kretanje, već akcione i uzbudljive emisije podižu nivo stresa i anksioznosti. Kada plavo svjetlo poremeti san, tijelo počinje lučiti hormone stresa koji ubrzavaju rad srca, što dugoročno uništava elastičnost krvnih sudova.

Kasni slatkiši remete rad srca

Konzumiranje keksa, kolača ili slatkih sokova tik prije spavanja izaziva nagli skok šećera u krvi, što prisiljava tijelo da luči velike količine insulina. Redovno praktikovanje ove navike narušava metaboličke procese i indirektno destabilizuje regulaciju krvnog pritiska tokom noći. Ako ne možete bez slatkiša, nutricionisti savjetuju jednostavan trik: pojedite svoj omiljeni kolač ranije u danu, na primjer odmah nakon ručka, kako biste sačuvali zdravlje srca prije odlaska na spavanje.

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