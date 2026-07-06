3 znaka će imati sudbinski susret do 6. avgusta: Venera ulazi u Djevicu

Venera u Devici donosi smireniji i praktičniji pristup ljubavi, odnosima i emocijama. U ovom zemljanom znaku Venera će boraviti do 9. avgusta.

Dela su bitnija nego velika obećanja

Umesto velikih obećanja i dramatičnih gestova, ovaj položaj Venere stavlja akcenat na dela, pažnju i svakodnevnu brigu za voljenu osobu. Ljubav se pokazuje kroz sitnice, iskrenost i spremnost da se partneru olakša život, pa mnogi upravo u ovom periodu mogu shvatiti koliko su male stvari zapravo najvažnije.

Ovaj tranzit podstiče preispitivanje emotivnih odnosa i traženje stabilnosti. Veze koje imaju čvrste temelje mogu da postanu još jače, dok će površni odnosi biti stavljeni na test. Mnogi će imati potrebu da raščiste nesporazume, uvedu više reda u svoj ljubavni život i prestanu da ulažu energiju u odnose koji ih iscrpljuju.

Promišljene odluke

Venera u Devici povoljno utiče i na finansije, jer podstiče racionalnije trošenje novca i donošenje promišljenih odluka. Ovo nije period za impulsivne kupovine, već za štednju, planiranje i pametna ulaganja. Strpljenje i odgovornost mogu doneti dugoročnu korist, dok će pažnja prema detaljima pomoći da se izbegnu nepotrebni troškovi.

Na ličnom planu, ovo je vreme kada će mnogi poželeti da usvoje zdravije navike i posvete više pažnje svom izgledu i svakodnevnim navikama. Venera u Devici podseća da prava vrednost dolazi iz unutrašnje ravnoteže, discipline i iskrene brige, kako o sebi, tako i o ljudima koje volimo, prenosi Novi.

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