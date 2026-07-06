Koji koraci su važni prilikom pripreme prženih jaja

Jaja se mogu pripremiti s malo tečnim žumanjkom, hrskavim na rubovima. Uz to, pržena jaja ne ispadnu uvijek onako dobro kako biste željeli.

Iako se ubrajaju među najlakše za pripremu, mnogi elementi mogu utjecati na konačan rezultat. Kako biste spriječili da završite s tankim jajetom na oko, ključno je odabrati najsvježija jaja, piše BBC.

“Što je jaje svježije to su proteini u bjelanjku jači, što znači da će jaje u tavi imati uredniji oblik. Stara jaja će se tanko raširiti. Vrijedi provjeriti koriste li najsvježiju seriju prije nego što počnete jer starija jaja mogu dati loš rezultat”, navode profesionalni kuhari.

Jaja se mogu pržiti na bilo kojoj vrsti masnoće, iako je najbolje odabrati onu koja odgovara okusu koji želite postići. Za ukusnija jela korisno je da odaberete maslinovo ulje.

Kako biste pripremili jaja na najbolji način savjetuje se da zagrijete maslac u tavi dok se ne otopi, zatim razbijte jaje na malom tanjiru. Pazite da ga ne razbijete direktno u tavu jer bi ljuska mogla završiti u vašoj hrani. Pažljivo izvucite jaje s tanjira u tavu. Pokrijte poklopcem i ostavite ga na tri minute na laganoj vatri.

Zatim provjerite da li se bjelanjak stvrdnuo. Ukoliko nije, pustite da se kuha još 30 sekundi prije nego što ponovo provjerite. Bjelanjci bi trebali biti potpuno stvrdnuti, dok bi žumanjak trebao ostati tečan. Nakon toga začinite po želji i poslužite.

Facebook komentari