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Sladić najavio: Snježne pahulje stižu u Sarajevo

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Objavljeno prije 16 minuta

Veći dio Bosne i Hercegovine jutros se probudio uz temperature zraka između 15 i 20 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad novembarskog prosjeka.

pak, toplije vrijeme neće se dugo zadržati jer se u noći na subotu očekuje promjena vremenskih prilika,pišu Vijesti

Kako je najavio meteorolog Nedim Sladić, južinu i relativno visoke temperature zamijenit će jačanje sjevernog vjetra i prolazak hladne fronte, što će dovesti do osjetnijeg pada temperature zraka.

Zahlađenje bi moglo donijeti i prve ovosezonske snježne pahulje u glavni grad Bosne i Hercegovine.

Ipak, prema najavi meteorologa, male su šanse da se u Sarajevu formira značajniji snježni pokrivač.

Ovo zahlađenje bit će prolaznog karaktera, budući da se već početkom naredne sedmice ponovo očekuje povratak južine.


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