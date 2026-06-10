Hrvati sutra protiv Engleza, novi okršaj nakon najvećeg poraza ikad

Engleska i Hrvatska će u četvrtak igrati na Wembleyju, u susretu petog kola Grupe 3 elitne Lige A. Utakmica počinje u 20:45 sati.

Podsjetimo, Engleska je u oktobru ponizila Hrvatsku, slavivši čak 7:0, što je najveći poraz Vatrenih u historiji.Selektor Thomas Tuchel odgovorio je na press konferenciji na novinarsko pitanje je li Harry Kane najbolji engleski fudbaler svih vremena.

– Ne znam je li najbolji. Sigurno je na vrhu, što je sada i dokazano ovom Zlatnom loptom. Ima svoje rekorde, oni će se i dalje povećavati, postizat će još golova i odigrati još utakmica. Sutra će početi kao kapiten, predstavit će Zlatnu loptu našim navijačima, a također će sutra ući u historiju kao igrač s najviše nastupa za Englesku. Svakako, bit će to posebna utakmica. Također, ovo je važna utakmica, nije prijateljska, mnogo nam znači. To je nešto što Harry mora što prije prihvatiti i obraditi. Bit će mnogo pohvala i emocija prije početka utakmice, a nama je potrebno da bude u najboljem mogućem stanju kako bi nam pomogao da pobijedimo.

Hoće li poštedjeti neke igrače i dati im manje minuta protiv Hrvatske jer ih u nedjelju očekuje duel sa Španijom?

– Da sam trener i da igram u srijedu, a zatim u subotu, igrao bih s najboljim igračima. Tako radimo i mi, igrači su navikli igrati dva puta sedmično, navikli su na takav ritam. Ne vidim razlog zašto ne bismo tako postupili. Uvijek možemo mijenjati stvari nakon 60 ili 70 minuta. Imamo igrače koji čekaju svoju priliku.

Engleski selektor govorio je i o „jedinstvenom stilu igre“ Harryja Kanea, odnosno o tome kako se povlači s pozicije klasičnog napadača u prostore koje inače zauzima desetka, odnosno ofanzivni vezni igrač.

Tuchel ističe da, kada imate igrača takvog kvaliteta, morate nastojati maksimalno iskoristiti njegove sposobnosti.

Osvrnuo se i na sutrašnji duel s Hrvatskom.

– Zaslužili smo pobjedu protiv Hrvatske od 7:0 te večeri. Ali, po mom mišljenju, to je i dalje bio „nevjerovatan rezultat“, nije bio odraz kvaliteta i statusa Hrvatske. Hrvati su odmah nakon te utakmice pokazali reakciju. Mislim da su mogli pobijediti Španiju, imali su velike šanse, primili su kasni gol i imali igrača manje. Odmah su pokazali reakciju. To je ponosna država, puna kvaliteta. Mislim da žele dokazati da je to bila samo jedna ružna epizoda. Za nas je važno da zaboravimo na taj rezultat, moramo igrati visokim intenzitetom u ovom susretu.

Tuchel je potvrdio da Spence i Konsa neće biti u sastavu protiv Hrvatske.

– Obojica neće biti na raspolaganju za sutrašnju utakmicu. Prema trenutnim procjenama, u petak bi trebali trenirati individualno, u subotu se priključiti treninzima ekipe, a u nedjelju biti spremni za utakmicu.

Kapiten Engleske Harry Kane govorio je nakon selektora Tuchela.

– Trofej je još uvijek u Minhenu, ali nadam se da će sutra biti na Wembleyju. Mislim da su svi izuzetno ponosni što sam ga osvojio. Meni lično mnogo znači ponovo vidjeti saigrače i ljude koji su mi pomogli da dođem do tog priznanja. To je nevjerovatan uspjeh za Bayern Minhen, Englesku i engleske navijače. Sve ovo je zaista posebno i ne mogu biti zahvalniji na svoj podršci koju sam dobio,pišu Vijesti

Kane je već sada jedan od najboljih, ako ne i najbolji fudbaler u historiji Engleske. Šta ga dodatno motiviše?

– Cilj je osvojiti trofej s Engleskom, to je oduvijek bio moj najveći san. Veoma sam motivisan, želim osvojiti evropsku ili svjetsku titulu ili ako je moguće, obje. Tu je i Liga prvaka, koju još nisam osvojio. To me motiviše da nastavim dalje. Preda mnom su, nadam se, zanimljiva vremena.

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